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El papa León XIV visitará Perú en noviembre en una gira por Lima y otras cuatro ciudades

El anuncio lo realizó el Presidente José María Balcázar tras su encuentro con el Sumo Pontífice en el Vaticano.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Jueves 18 de junio de 2026 a las 09:49 hrs.

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<p>El papa León XIV visitará Perú en noviembre en una gira por Lima y otras cuatro ciudades</p>

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