El papa León XIV visitará Perú en noviembre en una gira por Lima y otras cuatro ciudades

El anuncio lo realizó el Presidente José María Balcázar tras su encuentro con el Sumo Pontífice en el Vaticano.

El Presidente de Perú, José María Balcázar, informó este jueves que el papa León XIV confirmó una visita al país vecino en la primera quincena noviembre de este año. Según lo señalado por el mandatario, el líder de la Iglesia Católica tendrá una gira por la nación que lo llevará a Lima, Piura, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, listado al que se podían sumar Puno e Iquitos.

Luego de una audiencia privada casi dos horas en el Vaticano, Balcázar detalló que la estadía del Sumo Pontífice en el país andino se prolongaría por entre 8 y 10 días, aunque ellos aspiran a que se prolongue, justamente para que logue llegar a más latitudes. León XIV, el excardenal estadounidense Robert Prevost, se nacionalizó peruano en 2015.

En declaraciones al medio peruano RPP, el mandatario indicó que el papa llegará a Lima para luego dirigirse a Chiclayo, ciudad donde fue Obispo entre 2015 y 2023. Desde allí visitará las zonas altoandinas de Incahuasi y Cañaris, habitadas por comunidades quechuahablantes. El itinerario contempla visitas a Piura -incluyendo un paso por Sullana-, Cusco y Pucallpa.

Dependiendo de evaluaciones logísticas y de seguridad que realice la oficina especializada del Vaticano encargada de la programación, se podrían sumar Puno e Iquitos.

En el encuentro en el Vaticano, el papa dio cuenta de que se mantiene al tanto del acontecer de Perú, donde vivió en tres etapas de su vida que suman alrededor de 20 años.

Así, le comentó al mandatario su preocupación por la polarización que vive el país, expresada en los recientes resultados electorales -todavía no termina el conteo que de momento deja a Keiko Fujimori primera por casi 40.000 votos-, abogando en ese contexto por superar las divisiones a través del consenso.

"Él habla mucho de no ser Torre de Babel, que hacemos construcciones maniqueas y de momento, y queremos llegar al cielo, y no nos damos cuenta que la realidad nos exige otras cosas", señaló Balcázar.