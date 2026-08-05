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Ffrench-Davis delinea el plan estratégico para CCU: "Estamos viviendo en un mercado muy volátil con cambios acelerados y queremos ser más ágiles"

En su debut con los accionistas de la compañía, el ejecutivo detalló un plan que contempla cuatro pilares: foco en los negocios, sinergias operacionales, agilidad y transformación.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Miércoles 5 de agosto de 2026 a las 15:34 hrs.

CCU bebidas
<p>Ffrench-Davis delinea el plan estratégico para CCU: "Estamos viviendo en un mercado muy volátil con cambios acelerados y queremos ser más ágiles"</p>

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