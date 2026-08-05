Ffrench-Davis delinea el plan estratégico para CCU: "Estamos viviendo en un mercado muy volátil con cambios acelerados y queremos ser más ágiles"

Ffrench-Davis delinea el plan estratégico para CCU: "Estamos viviendo en un mercado muy volátil con cambios acelerados y queremos ser más ágiles"
En su debut con los accionistas de la compañía, el ejecutivo detalló un plan que contempla cuatro pilares: foco en los negocios, sinergias operacionales, agilidad y transformación.
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“Estoy orgulloso de liderar (CCU) en un momento en que necesitamos mirar al futuro con la fuerza y convicción que siempre nos ha caracterizado, mientras enfrentamos un contexto particularmente desafiante”. Con esas palabras, este miércoles Eduardo Ffrench-Davis debutó como CEO de la compañía ligada al Grupo Luksic ante los principales accionistas de la embotelladora.
Ahí, en la conference call realizada, se discutieron los principales resultados obtenidos por la firma durante el segundo trimestre de 2026, entre los que destaca un crecimiento del 4,8% en ventas y una baja del 84,6% en utilidades.
Ffrench-Davis mencionó estar “muy optimista para el futuro” y desglosó “algunos cambios relevantes que hemos definido” para los próximos cinco años de la compañía, los que se construyen –explicó– sobre un plan estratégico con cuatro pilares principales.
El primero, adelantó que consiste en aumentar el foco en los negocios “diferenciando nuestros negocios core de nuestros negocios de alto potencial”. “Vamos a profundizar en nuestra estrategia multicategoría con foco en cada categoría individual, liderando distintas ocasiones de consumo, crecimiento en volumen y margen en todas nuestras operaciones”, aseguró.
El segundo pilar, continuó, estará enfocado en impulsar sinergias operacionales. “Vamos a tener mayor productividad y eficiencias, apalancando nuestras fortalezas multicategorías y la reducción de redundancias", explicó, para lo cual "estamos mirando toda la compañía”, partiendo por el segmento de vinos y licores en el mercado doméstico.
El tercer foco, prosiguió, será actuar con mayor agilidad. “Estamos viviendo en un mercado muy volátil con cambios acelerados y queremos ser más ágiles para responder a esos cambios, con menos fricción racional, actuar con mayor agilidad y responder a nuevas demandas y desafíos del mercado”, dijo.
Lo anterior, desglosó el nuevo CEO, implicará realizar un control en tiempo real a las operaciones, cosa que estas se sustenten en estructuras “más livianas” y “más conectadas”.
Por último, Ffrench-Davis mencionó el pilar de transformación, que está pensado para formar a la compañía con una arquitectura basada en nuevos procesos y tecnologías, “poniendo la transformación digital como el habilitador número uno de sinergias y principalmente crecimiento”.
“Este es el mindset principal”, resumió el ejecutivo: “Tener un nuevo plan estratégico enfocado en crecimiento rentable, basado en nuestras principales capacidades”.
Para el resto del año, pronosticó será un buen segundo semestre, en términos de consumo per cápita, “para ver cómo la economía se está dando cuenta de manera positiva”.
En este sentido, aseguró que “nuestro portafolio está preparado para revertir las situaciones que enfrentamos en el primer semestre”.
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