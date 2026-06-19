Corfo abre convocatoria para startups de alto impacto que buscan llegar a nuevos mercados
El Programa Escalamiento está orientado a firmas con soluciones innovadoras que hayan validado su modelo de negocio, que tienen planes de internacionalización o levantar capital privado.
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Corfo abrió la convocatoria 2026 del programa Escalamiento, su línea orientada a apoyar a emprendimientos locales innovadores que buscan acelerar su crecimiento y expandirse a nuevos mercados.
El llamado es de alcance nacional y está dirigido a startups constituidas en Chile, con menos de seis años desde el inicio de actividades y que registren ventas entre $ 80 millones y $ 800 millones durante los últimos 12 meses previos a la postulación. Además, deben contar con soluciones innovadoras y potencial de crecimiento.
El subgerente de Financiamiento Temprano de Corfo, Sebastián Arias, señaló en un comunicado que "los proyectos apoyados con el programa Escalamiento demuestran que, con el apoyo adecuado, estos negocios pueden expandirse y posicionar a Chile como un polo global de emprendimiento”.
Entre los casos destacados están Zippedi, que cuenta con 200 robots operando en retail y con presencia en mercados como Estados Unidos y Europa.
Se suman Kunafoods y Retina, que según Corfo, lograron aumentar sus ventas en más del 350% tras participar en el programa.
Proyecciones
El cofinanciamiento de Corfo cubre hasta el 70% del costo total de cada proyecto, con un tope de $ 60 millones. En el caso de empresas lideradas por mujeres, el apoyo podrá alcanzar hasta el 80%, con un tope máximo de $ 68,5 millones.
Entre los resultados esperados, Corfo busca que los emprendimientos seleccionados alcancen un crecimiento de al menos un 50% en sus ventas, que puedan acceder a financiamiento privado y que se expandan a nuevos mercados, incluyendo procesos de internacionalización.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de julio a las 16:00 horas. Corfo además realizará actividades de orientación en línea, a través de su canal de YouTube, para entregar información y consejos sobre el proceso de postulación.
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