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Corfo abre convocatoria para startups de alto impacto que buscan llegar a nuevos mercados

El Programa Escalamiento está orientado a firmas con soluciones innovadoras que hayan validado su modelo de negocio, que tienen planes de internacionalización o levantar capital privado.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 10:33 hrs.

Corfo Convocatoria Startups Marco Zecchetto
<p> Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de julio.</p>

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de julio.

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