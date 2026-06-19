CAF otorga crédito por US$ 50 millones para iniciar las obras habilitantes del Puerto Exterior en San Antonio

La apertura de ofertas económicas para las obras habilitantes del megaproyecto está programada para agosto, mientras la adjudicación del contrato se prevé antes de fin de año.

La Empresa Portuaria San Antonio firmó con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) un crédito por US$ 50 millones para iniciar la construcción del Puerto Exterior, el megaproyecto de modernización de la infraestructura portuaria.

“La formalización del financiamiento que otorgó CAF a la empresa portuaria marca un nuevo hito para la materialización de Puerto Exterior. Este respaldo de una entidad financiera de nivel mundial es una potente señal de confianza hacia una iniciativa que modernizará la infraestructura portuaria del principal puerto del país, impulsando además el crecimiento del comercio exterior y de la economía nacional”, destacó el presidente del directorio de Puerto San Antonio, Sergio Merino,

Cabe recordar que el Puerto Exterior contempla la construcción de un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros, además de dragados y explanadas que habilitarán dos terminales de 1.730 metros cada uno.

El plan integral de inversión se estima en US$ 4.450 millones. De ese total, US$ 1.950 millones serán aportados por la Empresa Portuaria San Antonio para las obras preliminares, la construcción del molo de abrigo, la generación de la dársena, las áreas de respaldo y las vías de acceso, además de las medidas de mitigación y compensación ambiental.

Los US$ 2.500 millones restantes serán aportados por el sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios.

Así, el nuevo puerto podrá movilizar seis millones de TEU al año, equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas anuales, y atender simultáneamente hasta ocho buques portacontenedores de 400 metros.

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Lo que viene

En enero de 2025 la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) lanzó la licitación pública internacional para la construcción de las obras habilitantes, que incluye el molo de abrigo, el dragado para la dársena y el canal de acceso, las explanadas, el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de faenas, y las medidas de compensación socioambiental.

En noviembre, la estatal precalificó a los consorcios interesados y actualmente participan en el proceso las siguientes empresas: Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. (Países Bajos), Jan de Nul N.V. (Bélgica), China Harbour Engineering Company Ltd. (China), Dragados Sacyr Obras Portuarias S.A. (España) y Acciona-Hyundai (España–Corea del Sur).

La apertura de ofertas económicas está programada para agosto y la adjudicación del contrato se concretaría antes de fin de año, para dar inicio de las obras habilitantes en 2027.