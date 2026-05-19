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Exministros y expertos cierran filas por Puerto San Antonio y advierten que postergarlo pondría a Chile “al límite”

Para los especialistas, el proyecto del Puerto Exterior es clave para evitar congestión logística, mantener la competitividad y sostener la posición del país en las rutas internacionales.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Exministros y expertos cierran filas por Puerto San Antonio y advierten que postergarlo pondría a Chile “al límite”</p>

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