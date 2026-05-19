El gerente de Clínica Las Condes que compite por casino de Enjoy en Pucón junto a otros exejecutivos de la operadora

La semana pasada, el Diario Oficial formalizó la constitución de una sociedad anónima cerrada llamada Casino Volcán Pucón S.A., con objeto "la explotación del casino de juegos de la comuna de Pucón, Región de la Araucanía".

Para el próximo 11 de agosto quedó fijada la audiencia convocada por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) para que interesados en operar, durante los próximos 15 años, los respectivos casinos ubicados en las comunas de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón; presenten sus ofertas técnicas y económicas.

Y, pese a que aún quedan cerca de tres meses para que dicho proceso concluya, ciertos interesados ya muestran señales.

El viernes pasado, el Diario Oficial formalizó la constitución de una sociedad anónima cerrada llamada Casino Volcán Pucón S.A. ¿Los firmantes? Andrés Raggio Guerrero, exgerente de Tesorería en Enjoy y actual gerente de Finanzas en Clínica Las Condes; y la sociedad Inversiones Gran Pucón SpA (cuyo representante principal es el mismo Raggio).

Según confirmaron conocedores a este medio, Raggio no está solo: se unió junto a otros exejecutivos de Enjoy que se interesaron en volver al negocio con esta oportunidad.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El escrito consignó que la sociedad inscrita -con un capital de $ 900 millones y una duración de 50 años- “tendrá por objeto la explotación del casino de juegos de la comuna de Pucón, Región de la Araucanía (...) para lo cual se podrán desarrollar los juegos de azar, máquinas, implementos, y servicios anexos autorizados en el respectivo permiso de operación o que en el futuro sean autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego u otra autoridad que la reemplace”.

Cabe recordar que, en agosto pasado, el Consejo Resolutivo de la SCJ aprobó la solicitud de renuncia de parte de Enjoy a la operación de sus casinos en Pucón (Casino del Lago) y Coquimbo (Hotel & Casino de Coquimbo). Esto, en pleno proceso de reorganización judicial, que obligó a la operadora a desprenderse de varios de sus inmuebles.

En el caso del casino de Coquimbo, el inmueble también tendría potenciales interesados. Según adelantó DF ayer, un fondo de inversión privado de Alza -denominado “Octium- inscribió también una sociedad con el objetivo exclusivo de operar el casino presente en la IV región.