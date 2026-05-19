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El gerente de Clínica Las Condes que compite por casino de Enjoy en Pucón junto a otros exejecutivos de la operadora

La semana pasada, el Diario Oficial formalizó la constitución de una sociedad anónima cerrada llamada Casino Volcán Pucón S.A., con objeto "la explotación del casino de juegos de la comuna de Pucón, Región de la Araucanía".

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 18:25 hrs.

Catalina Vicuña empresas Casinos ENJOY Araucanía Pucón
<p>El gerente de Clínica Las Condes que compite por casino de Enjoy en Pucón junto a otros exejecutivos de la operadora</p>

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