MOP sale a despejar dudas y ratifica continuidad del Aeropuerto de Concón con inversión de US$ 43,6 millones

Las alarmas se encendieron luego de que el gobernador Rodrigo Mundaca asegurara que la cartera había decidido frenar el proyecto. A través de una declaración emitida por la Seremi de Obras Públicas al medio regional Puranoticia.cl, el Ejecutivo aseguró que el plan "no ha sido descartado".

El revuelo político y económico que sacudió a la Región de Valparaíso tuvo un rápido giro. Luego de que el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, encendiera las alarmas al asegurar que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) había decidido frenar el proyecto del Aeropuerto Internacional de Concón, la propia cartera salió al paso para desmentir el congelamiento de la obra.

​A través de una declaración emitida por la Seremi de Obras Públicas al medio regional Puranoticia.cl, el Ejecutivo fijó su postura y aseguró que el plan para transformar el actual aeródromo de Torquemada en un terminal comercial "se encuentra activo y no ha sido descartado".

​El pronunciamiento busca despejar la incertidumbre sobre una iniciativa estratégica de US$ 43,6 millones, que ya cuenta con su Resolución de Calificación Ambiental (aprobada en noviembre de 2025). Lejos de estar paralizado, el MOP detalló que el proyecto entró en una etapa administrativa decisiva: la obtención de la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte del Ministerio de Desarrollo Social, paso que calificaron como "indispensable" para fijar los cronogramas definitivos de ejecución.

Inversión en curso

Para reforzar la viabilidad del recinto, el Ejecutivo confirmó que la Dirección aeropuertos del MOP ya está ejecutando una inversión sectorial cercana a los $ 3.900 millones en las actuales instalaciones del cerro Torquemada. Estos trabajos preliminares incluyen la renovación del sector central de la pista y mejoras en las dependencias operativas, con el objetivo de “garantizar la total seguridad de las operaciones aéreas”.

"Polémicas artificiales"

El rápido desmentido del MOP trajo calma a los sectores productivos que veían con preocupación el eventual freno a la generación de empleos en la zona.

​En conversación con DF Regiones, el diputado oficialista Andrés Celis (RN) valoró la aclaración del Ejecutivo y cuestionó la controversia inicial. "Aquí hay que ser sumamente responsables y no entrar en polémicas artificiales que, además, terminan generando incertidumbre en torno a proyectos tan relevantes para la Región de Valparaíso. Lo importante es que el propio ministro ya aclaró que el proyecto continúa en carpeta", señaló.

​Celis enfatizó el impacto económico de la iniciativa, recordando la magnitud de los montos involucrados. "Esta iniciativa no solo fortalecerá la conectividad, sino que también puede generar una importante cantidad de empleos directos e indirectos vinculados al turismo y el comercio. Por eso, es fundamental entregar certezas y cerrar una discusión que solo provocó confusión innecesaria", concluyó el parlamentario.