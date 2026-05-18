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MOP sale a despejar dudas y ratifica continuidad del Aeropuerto de Concón con inversión de US$ 43,6 millones

Las alarmas se encendieron luego de que el gobernador Rodrigo Mundaca asegurara que la cartera había decidido frenar el proyecto. A través de una declaración emitida por la Seremi de Obras Públicas al medio regional Puranoticia.cl, el Ejecutivo aseguró que el plan "no ha sido descartado".

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 19:30 hrs.

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<p>MOP sale a despejar dudas y ratifica continuidad del Aeropuerto de Concón con inversión de US$ 43,6 millones</p>

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