Salcobrand inaugura su nuevo formato de salud preventiva “Wellness Coaching” con su primer local en Viña del Mar
La nueva tienda, ubicada en el Mall Marina Arauco, combina venta de suplementos y vitaminas con asesoría personalizada de nutricionistas. El establecimiento funcionará como un piloto y el modelo será replicado en otras regiones durante este año como parte de una estrategia orientada a consolidar una nueva línea de experiencia en tiendas físicas.
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La industria farmacéutica y de bienestar suma un nuevo formato comercial en Chile. Salcobrand inauguró en Viña del Mar su primera tienda “Wellness Coaching”, un concepto enfocado en salud preventiva que mezcla la venta de suplementos y vitaminas con orientación especializada para los consumidores.
El nuevo local abrió sus puertas en el Mall Marina Arauco y busca posicionarse como una alternativa distinta dentro del mercado de bienestar, incorporando asesoría personalizada a cargo de nutricionistas y especialistas capacitados.
Desde la compañía explicaron que el foco del proyecto apunta a entregar una experiencia más educativa y guiada para quienes buscan mejorar aspectos relacionados con energía, descanso, defensas o calidad de vida mediante suplementación.
“Elegimos Viña del Mar porque es una ciudad que personifica el bienestar y la vida activa en Chile. Con este nuevo formato, no estamos abriendo solo una tienda; estamos instalando el bienestar en el corazón de nuestro negocio, para facilitar que las personas alcancen su máximo potencial. Nuestro foco es la solución integral, guiar al consumidor en el por qué y cómo, haciendo que la experiencia sea verdaderamente educativa” señaló Claudia Carmona, gerente comercial Farma de Salcobrand.
Nuevo foco en bienestar y asesoría
El formato “Wellness Coaching” fue diseñado bajo una lógica de acompañamiento al cliente, en un contexto donde el mercado de suplementos y vitaminas ha mostrado un crecimiento sostenido impulsado por tendencias ligadas al autocuidado y la prevención.
Según detalló la empresa, el espacio contempla atención personalizada para orientar sobre el uso correcto de vitaminas y suplementos, además de un catálogo centrado en productos de Vitamin Life, marca ligada al segmento wellness y nutricional.
La iniciativa también busca ampliar el acceso a productos asociados a salud preventiva y fortalecer el posicionamiento de Salcobrand en esta categoría, especialmente entre familias, adultos mayores y personas vinculadas al deporte y la vida sana.
Expansión del formato
La compañía adelantó que este modelo será replicado en otras regiones del país durante este año, como parte de una estrategia orientada a consolidar una nueva línea de experiencia en tiendas físicas.
El primer local “Wellness Coaching” está ubicado en el Mall Marina Arauco, en Avenida Libertad 1348, Viña del Mar y funcionará como piloto para futuras aperturas del formato en Chile.
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