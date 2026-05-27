Empresa Portuaria San Antonio asegura financiamiento para molo de abrigo, primera fase de inversión estatal en megaproyecto Puerto Exterior
Las declaraciones del gerente general (i) de EPSA, citado por PortualPortuario, cobran relevancia ante la incertidumbre generada tras la participación del biministro Louis de Grange en el Consejo de Políticas de Infraestructura, donde se comentó sobre la dificultar para levantar recursos para la iniciativa.
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Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) confirmó que financiará la primera etapa del proyecto Puerto Exterior, despejando dudas que surgieron en torno a la emblemática iniciativa, que este martes fue aprobada por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso.
Según informó PortalPortuario, el gerente general interino de EPSA, Fernando Gajardo, aseguró que la empresa se comprometió a financiar la construcción del molo de abrigo, que corresponde a la parte estatal de la iniciativa público - privada.
Sus declaraciones son relevantes ante la incertidumbre que surgió en el sector tras la participación del biministro de Transportes y Telecomunicaciones y Obras Públicas en una reunión del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Louis de Grange. En dicha instancia, se habrían planteado dudas sobre la capacidad del Gobierno para levantar financiamiento de bancos internacionales para pagar el proyecto.
Según declaraciones de Gajardo, citadas por PortalPortuario, “el ministro ratificó que hay un compromiso con el puerto y sigue adelante y este es un gran paso que hemos dado”, señaló en referencia a la aprobación de la Coeva. El ejecutivo además confirmó que “en la primera etapa, la empresa portuaria va a financiar el molo de abrigo” una de las obras clave del proyecto.
La iniciativa considera la construcción de un molo de abrigo de aproximadamente 4 kilómetros, dragado y dos terminales de 1.730 metros cada uno. El diseño apunta a permitir la atención simultánea de hasta ocho naves tipo Post New Panamax y alcanzar una capacidad de transferencia de hasta 6 millones de TEU al año.
De los US$ 4.450 millones de inversión que contempla el megaproyecto, la fase estatal contempla recursos por US$ 1.950 millones, correspondiendo el resto al aporte de privados mediante licitación.
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