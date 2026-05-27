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Empresa Portuaria San Antonio asegura financiamiento para molo de abrigo, primera fase de inversión estatal en megaproyecto Puerto Exterior

Las declaraciones del gerente general (i) de EPSA, citado por PortualPortuario, cobran relevancia ante la incertidumbre generada tras la participación del biministro Louis de Grange en el Consejo de Políticas de Infraestructura, donde se comentó sobre la dificultar para levantar recursos para la iniciativa.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 10:00 hrs.

puertos Valparaíso Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Empresa Portuaria San Antonio asegura financiamiento para molo de abrigo, primera fase de inversión estatal en megaproyecto Puerto Exterior</p>

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