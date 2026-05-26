La rebelión de Mundo contra Subtel: por qué desafió a la autoridad y apostó todo por su plan "Chao Cables"

A través de un recurso de reposición, la firma ligada al fondo estadounidense Digital Bridge insistió en que el organismo debe aceptar su plan individual para ejecutar el retiro. Según afirmó su CEO, sería la vía "más segura, eficiente y responsable de avanzar".

Han pasado menos de dos semanas desde que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, junto a la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), presentaron el plan de retiro y reordenamiento de cables, que busca terminar con las conocidas “telarañas” de encablado y concretar la llamada ley "Chao Cables".

Se trata de una iniciativa que contempla 66.000 intervenciones en 319 comunas del país que se realizarán manera coordinada entre 11 compañías articuladas por Idicam. Entre ellas, Claro VTR, Movistar, GTD, WOM, Entel, Ufinet, Onnet Fibra, Andean Telecom Partners ATP y Silica Network.

Sin embargo, al momento de que Subtel aprobara –mediante una resolución exenta– los respectivos planes con el paso a paso para que el grupo realizara los retiros y reordenamientos, el organismo dejó a una empresa fuera: Mundo Telecomunicaciones, firma controlada por el fondo estadounidense Digital Bridge, especializada en servicio de internet fijo y fibra óptica.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Entre los motivos, la Subtel explicó que, pese a que habían solicitado a los operadores formular “coordinadamente los planes anuales programados de ordenamiento y retiro”, la firma presentó un plan individual para ejecutarlo y, por consiguiente, rechazó su presentación le dio un plazo de tres días para coordinarse con las demás telcos.

Mundo, no obstante, no estuvo de acuerdo. Y, en respuesta, presentó un recurso de reposición al que DF tuvo acceso. En él, la firma pidió dejar sin efecto la resolución de la Subtel y solicitó que se admita a tramitación su plan de retiro individual, el cual –según argumentó la firma– “se encuentra coordinado con el plan del resto de operadores, sin que ello signifique una obligación de adhesión al plan ingresado por la Asociación Gremial Idicam”.

Según argumentó Mundo, el rechazo de su plan y la orden de adoptar “forzosamente” el plan de otros operadores “es una sanción que no se encuentra contemplada en la normativa”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Los argumentos de Mundo

Consultado, el CEO de Mundo Telecomunicaciones, Enrique Coulembier afirmó a DF que la firma insistió en ejecutar su propio plan ya que "la ley lo permite y es la forma más segura, eficiente y responsable de avanzar en un plan de ordenamiento de cables".

En esta línea, explicó que la Subtel estableció que cada operador puede presentar su propio plan anual, "siempre que esté coordinado funcionalmente con los demás operadoras", estándar que -asegúró- Mundio cumplió.

Según el directivo, la firma entregó toda la información para el informe único (elaborado inicialmente por todas las empresas), coordinó técnicamente con otros operadores y presentó un plan completo, trazable y alineado con las metas nacionales.

Entre sus motivos para seguir un camino en solitario, no obstante, argumentó que hoy Mundo cuenta con "cuadrillas propias, operación permanente y experiencia directa en su infraestructura, lo que permite ejecutar un plan rápido, seguro y con trazabilidad para las municipalidades”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En lo técnico, explicó que hace más de tres años Mundo apagó su red de híbrido de fibra coaxial (que tradicionalmente usaron operadores de TV cable) y hoy operan como una empresa 100% de fibra óptica, red que –aseguró– “es de reciente desarrollo y tiene menos de 10 años de antigüedad”.

Sumarse al plan colaborativo, por tanto, detalló que implicaría “riesgos operativos, regulatorios y económicos que no corresponden asumir”.

Entre ellos, el ejecutivo destacó riesgos asociados al retiro de infraestructura de otros operadores, “lo que podría generar cortes de servicio, reclamos y sanciones”; riesgos de subsidio cruzado, “ya que Mundo tendría que destinar recursos propios para retirar infraestructura que no le pertenece”; y riesgos de pérdida de control operativo, “al depender de decisiones de un tercero que no es operador ni tiene facultades regulatorias”.

Hacia el final, insistió en que Mundo “está plenamente disponible para coordinar técnicamente con todos los actores, pero no puede subordinar su operación a un plan gremial que no garantiza seguridad operativa ni responsabilidad clara sobre la infraestructura”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La respuesta de Idicam y Subtel

Desde Idicam, en tanto, gremio que articuló a las empresas para desplegar el retiro y reordenamiento, afirmaron a DF que, pese a la decisión de Mundo, “la ejecución del Plan de Retiro y Ordenamiento de Redes no está en riesgo bajo ninguna circunstancia”.

Seguido, destacaron que estamos frente a "una de las operaciones de infraestructura más relevantes que ha enfrentado la industria de telecomunicaciones en Chile", que se ha convertido en un referente internacional.

Y, "precisamente por la magnitud de este desafío operacional, creemos que el camino es seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo, coordinado y técnicamente alineado entre los actores involucrados".

La misma Subtel, por su lado, pese a que no se refirió a la decisión de Mundo directamente, destacó que el plan presentado hace algunas semanas fue construido de manera colaborativa en mesas de trabajo de más de un año con 12 empresas, incluída Mundo.

Y, destacó, para que este se ejecute, “requiere una coordinación permanente entre todas las empresas participantes lo que permite asegurar una ejecución ordenada, segura y sin interrupciones en los servicios de telecomunicaciones para los usuarios (...).

En esta línea, desde el organismo hicieron un llamado a continuar fortaleciendo el trabajo "colaborativo y coordinado entre las empresas que forman parte del plan e Idicam, que ha actuado como articulador de esta iniciativa”, afirmó la autoridad.