Pluxee sale al paso por acusaciones de colusión y asegura que la "conducta empresarial ética" es un pilar del grupo
A través de un comunicado, la firma de capitales franceses afirmó que analiza el requerimiento ingresado y que determinará los cursos de acción adecuados para el caso.
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A pocas horas de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia diera a conocer la presentación de un requerimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica en contra de las empresas Edenred Chile y Pluxee Chile por presunta colusión en el mercado de beneficios de vestuario y alimentación corporativa, la firma ligada a Sodexo salió a entregar su primera declaración.
A través de un comunicado, Pluxee afirmó que tomó conocimiento del requerimiento presentado y que constataron que el procedimiento se refiere a presuntas conductas anticompetitivas desarrolladas por ambas firmas de capital francés entre los años 2013 y 2021. Esto, específicamente en el sector de beneficios para empleados en Chile.
Al respecto, la compañía aclaró que analiza el contenido del requerimiento y que determinará los cursos de acción adecuados conforme a derecho.
Se trata de un requerimiento, cabe recordar, que da inicio a un proceso judicial ante el TDLC, "el cual deberá seguir las etapas procesales legales, correspondiendo finalmente a ese Tribunal pronunciarse sobre el mérito de la acusación", afimó.
"Pluxee reafirma con firmeza que el cumplimiento normativo y la conducta empresarial ética son pilares fundamentales del grupo. Su política de ética y cumplimiento es objeto de reforzamiento continuo y se respalda con capacitaciones y controles en todos los países en los que opera, asegurando que estos principios se incorporen plenamente en la conducta empresarial de sus colaboradores", declaró la firma.
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