SalmonChile anuncia incorporación de Invermar a las filas del gremio

El gremio acuícola SalmonChile sumó un nuevo socio a sus filas, anunciando oficialmente la incorporación de Invermar a la asociación.



La compañía, productora y exportadora de salmón atlántico y pacífico, ligada al grupo Izquierdo, cuenta con una red de 38 centros de cultivo, dos plantas de proceso y ventas en 29 países de cuatro continentes distintos.

“Estamos sumamente contentos y orgullosos de que una empresa con la trayectoria e historia de Invermar haya decidido sumarse a SalmonChile. Que compartamos valores fundamentales respecto al quehacer diario y que busquemos aunar fuerzas nos impulsa a seguir trabajando por una salmonicultura cada vez más responsable, sostenible y con visión de futuro”, dijo Patricio Melero, presidente de SalmonChile.

En tanto, el gerente general de Invermar, Cristián Fernández, sostuvo que "ser parte de SalmonChile es un hito que acelera de forma decidida el camino hacia la acuicultura de precisión que estamos desarrollando. En este viaje, tenemos la convicción de que la innovación sólo es valiosa si va de la mano con el respeto a las personas y el entorno".



Con esto, Invermar se suma a otros ocho productores de salmón que participan en este gremio: Multi X, Australis, Salmones Austral, Blumar, Yadrán, Camanchaca, Marine Farm y Cooke.



SalmonChile, además, también esta compuesto por empresas de pisciculturas, laboratorios y proveedores. En este último grupo también se sumó al gremio Salmovac.