Cristalerías de Chile designa a Cristián Sierra como su nuevo gerente general

El ingeniero, quien asumirá el cargo a partir del próximo 1 de julio, se desempeñó como gerente general de Derco en Chile, Perú y Colombia. Sucederá a Eduardo Carvallo.

Cristalerías de Chile -firma ligada a Grupo DF- designó a Cristián Sierra Margenats como su nuevo gerente general. El ejecutivo, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, asumirá el cargo a contar del próximo 1 de julio.

Sierra, que cuenta con un Executive MBA de la ESE, Universidad de los Andes, ha desarrollado una amplia trayectoria en roles de alta dirección, desempeñándose como gerente general de Derco en Chile, Perú y Colombia, managing director de Inchcape & Autoplanet, y más recientemente como CEO de Inversiones Hualpén.

A través de una carta dirigida a los trabajadores de la compañía, el presidente del directorio, Baltazar Sánchez, destacó que la experiencia de Sierra en el liderazgo de organizaciones complejas a nivel nacional e internacional “será un gran aporte para continuar el desarrollo de la compañía y les invitamos a darle la más cordial bienvenida”.

La designación del nuevo gerente general se da tras anunciarse la semana pasada la salida de Eduardo Carvallo Infante, quien continuará ejerciendo sus funciones hasta el 30 de junio de este año para asegurar una adecuada transición.

Precisamente, en la carta enviada a los trabajadores, Sánchez agradeció a Carvallo quien durante su gestión como gerente general “ha liderado Cristalerías de Chile con dedicación, integridad y un genuino compromiso con cada una de las personas de esta organización”, dice en la misiva.

“Su huella en nuestra compañía es profunda y valorada, y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que comienza”, se añade en la carta a los trabajadores de Cristalerías de Chile.