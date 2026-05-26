China restringe viajes internacionales de expertos en IA de empresas privadas: su talento es considerado un activo estratégico

Beijing lleva años imponiendo restricciones de viaje a personal clave, desde destacados investigadores universitarios hasta científicos nucleares y ejecutivos de empresas estatales. Ahora, el gobierno apunta específicamente al talento del sector de inteligencia artificial.

China está restringiendo los viajes al exterior de destacados profesionales de inteligencia artificial de empresas privadas como Alibaba Group Holding Ltd. y DeepSeek, en una nueva señal de que Beijing intensifica sus esfuerzos para proteger tecnologías estratégicas y reducir la ventaja de EEUU en un sector considerado crucial.

Organismos gubernamentales comenzaron a imponer restricciones a personas involucradas en trabajos avanzados de IA y consideradas estratégicamente importantes para el país, según personas familiarizadas con el asunto. Eso significa que necesitan la aprobación de las autoridades pertinentes antes de viajar al exterior, dijeron las personas, que pidieron anonimato para hablar sobre un tema sensible.

Beijing lleva años imponiendo restricciones de viaje a personal clave, desde destacados investigadores universitarios hasta científicos nucleares y ejecutivos de empresas estatales. Ahora, el gobierno apunta específicamente al talento del sector de inteligencia artificial. Entre los profesionales clave de la industria que fueron informados de que estarán sujetos a estas restricciones hay fundadores de startups, investigadores y ejecutivos, dijeron las fuentes.

No está claro cuán amplias serán estas restricciones para los empleados de la industria, qué nivel jerárquico podría verse afectado o qué funciones específicas podrían añadirse a la lista de personas alcanzadas.

En China, es habitual que las empresas estatales retengan los pasaportes de sus altos ejecutivos y funcionarios del Partido Comunista. Lo inusual es que el gobierno extienda las restricciones de viaje a empresas privadas. Las autoridades también están incorporando personas a la lista en función de evaluaciones sobre su importancia crítica para el país, y no solo por su jerarquía o lugar de trabajo, dijeron las fuentes.

Las medidas reflejan cómo los ingenieros de élite en inteligencia artificial son considerados ahora activos estratégicos para la segunda mayor economía del mundo. Gran parte del talento chino de primer nivel en IA surgió tras la aparición de ChatGPT y, en su mayoría, dentro de gigantes tecnológicos o startups privadas del país.

Sin embargo, este tipo de restricciones amenaza con debilitar la capacidad de las empresas chinas de IA para reclutar y retener talento. También podría aumentar las preocupaciones sobre el nivel de intervención del gobierno en una industria que aún intenta adaptarse a la exigencia de Beijing de que Meta Platforms Inc. deshaga su adquisición de Manus por US$2.000 millones.

Debido a que Manus era una firma de inteligencia artificial que comenzó en China pero luego se trasladó a Singapur, la operación desató una reacción negativa por la pérdida de tecnología y talento. Como parte de las consecuencias, Beijing avanzó para limitar la inversión estadounidense en empresas tecnológicas sensibles. Las autoridades prohibieron a dos de los cofundadores de Manus salir del país, informó el Financial Times, mientras investigaban la adquisición.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información no respondió a una solicitud de comentarios enviada por fax. Representantes de DeepSeek y Alibaba tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.