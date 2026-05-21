Spotify llega a acuerdo con Universal Music para que usuarios premium puedan crear versiones con IA

Aunque las compañías no revelaron los términos financieros del acuerdo ni qué artistas participarán inicialmente en la nueva función, Universal cuenta con un amplio catálogo que incluye artistas como Taylor Swift, Ariana Grande, Drake y Billie Eilish.

Spotify anunció un acuerdo con Universal Music Group (UMG) que permitirá a los suscriptores de la plataforma crear versiones y remezclas de canciones generadas mediante inteligencia artificial, marcando la primera vez que el gigante del streaming incorpora este tipo de herramientas bajo un acuerdo formal con una gran discográfica.

Tras el anuncio, las acciones de Spotify subían cerca de un 16%, en medio de las expectativas del mercado sobre el potencial de la IA dentro de la industria musical.

Aunque las compañías no revelaron los términos financieros del acuerdo ni qué artistas participarán inicialmente en la nueva función, UMG cuenta con un amplio catálogo que incluye artistas como Taylor Swift, Ariana Grande, Drake y Billie Eilish.

La medida posiciona a Spotify en una competencia más directa con startups como Udio y Suno, compañías que ya permiten la creación de música impulsada por inteligencia artificial.

Según las empresas, la nueva herramienta abrirá una fuente adicional de ingresos para artistas y compositores, complementando las regalías y derechos de autor que actualmente reciben a través de Spotify.

“Lo que estamos construyendo se basa en el consentimiento, el reconocimiento y la compensación para los artistas y compositores que participan”, afirmó el codirector ejecutivo de Spotify, Alex Norström.

El acuerdo refleja cómo las principales discográficas han comenzado a acelerar negociaciones y nuevos modelos de licenciamiento para proteger y monetizar sus catálogos, en medio del rápido crecimiento de la música generada por IA y de las crecientes dificultades para distinguirla de las composiciones realizadas por humanos.

Durante el año pasado, Udio alcanzó acuerdos con UMG y Warner Music Group (WMG) para resolver disputas relacionadas con derechos de autor, mientras que Suno también concretó un acuerdo con WMG.

Sin embargo, ambas startups enfrentan demandas colectivas impulsadas por más de 1.800 artistas independientes, quienes acusan a las compañías de haber realizado un “ataque” contra los miembros “más vulnerables y valiosos” de la comunidad musical.

En los últimos años, Spotify ya había comenzado a incorporar herramientas impulsadas por inteligencia artificial orientadas al descubrimiento musical y la personalización de contenidos, incluyendo funciones de interacción por voz para su asistente AI DJ y la generación de listas de reproducción mediante instrucciones en lenguaje natural.