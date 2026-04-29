Universal venderá la mitad de su participación en Spotify tras superar las expectativas de ventas por suscripción

En paralelo, la discográfica amplió su plan de recompra de acciones y evalúa una propuesta de fusión de US$ 65.000 millones del inversionista Bill Ackman para trasladar su cotización a Nueva York.

Universal Music Group informó que los ingresos por suscripciones del primer trimestre crecieron más de lo esperado, lo que pone de manifiesto la solidez de la lista de artistas de la compañía después de que el inversionista multimillonario Bill Ackman presentara una oferta que valoraba al sello discográfico más grande del mundo en US$ 65.000 millones.

La discográfica también anunció que monetizará la mitad de su participación accionaria en Spotify Technology y aumentó su autorización de recompra de acciones a 1.000 millones de euros (US$ 110 millones). Universal planea iniciar otro programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de euros una vez que complete la recompra anunciada en marzo.

El sello discográfico, hogar de algunas de las estrellas más exitosas del mundo, como Taylor Swift, Kendrick Lamar, Billie Eilish y los Beatles, anunció que los ingresos por suscripciones crecieron un 12,5% a tipo de cambio constante, hasta alcanzar los 1.300 millones de euros. Los analistas esperaban un crecimiento del 10,1%.

Según un comunicado, el aumento se debió a las subidas de precios y al impacto del programa Streaming 2.0 de UMG, que busca incrementar los ingresos por usuario a través de niveles premium y una monetización más eficaz de los super fans, así como a la reciente adquisición de Downtown Music.

Los ingresos por música grabada del sello discográfico, que incluyen las suscripciones de pago y la reproducción en streaming con publicidad, alcanzaron los 2.250 millones de euros en el trimestre, en línea con las previsiones de los analistas, que estimaban 2.240 millones de euros.

La firma de inversión de Ackman, Pershing Square Capital Management, que controla más del 4,5% de las acciones de UMG, está impulsando la fusión de la compañía con un vehículo de adquisición creado específicamente para este fin y que cotiza en bolsa en Estados Unidos. Ackman afirma que las acciones de UMG están infravaloradas y aboga por trasladar la cotización de la empresa a Nueva York y reorganizar su sistema de información financiera.

En marzo, Universal Music canceló sus planes de salir a bolsa en Estados Unidos, alegando que la incertidumbre del mercado había provocado una "perturbación significativa" en la valoración de la empresa. UMG, una de las tres grandes compañías discográficas, junto con Warner Music Group y Sony Music Entertainment, controla más del 30% de los ingresos mundiales de la música grabada.

Ackman necesita la aprobación de accionistas claves, incluido el multimillonario francés de los medios de comunicación Vincent Bolloré, el mayor accionista de UMG con una participación superior al 18% a través de su holding familiar, para que la operación salga adelante. El consejo de administración de Universal ha declarado que revisará la oferta, pero ha expresado su confianza en la actual dirección de la compañía.

Las acciones de Universal Music han caído un 23% en los últimos doce meses, debido a la moderación del crecimiento del streaming y las suscripciones, y en medio de la preocupación por cómo la inteligencia artificial está transformando la industria musical. Si bien las acciones subieron tras la propuesta de Ackman, aún cotizan muy por debajo de los 30,40 euros por acción que, según él, vale la discográfica.

Las compañías discográficas se enfrentan a un panorama cada vez más complejo mientras compiten por monetizar los últimos avances en IA mediante acuerdos de licencia, al tiempo que gestionan los riesgos que esta tecnología supone para sus catálogos. Las mayores discográficas del mundo han pasado de una postura combativa a una mayor cooperación con las empresas de IA. En enero, Universal anunció su colaboración con Nvidia para impulsar el papel de la inteligencia artificial en el descubrimiento y la creación musical.

Las acciones de Spotify cayeron este martes después de que las previsiones de ingresos operativos de la plataforma de música en streaming decepcionaran al mercado, en medio de la presión competitiva de grandes empresas tecnológicas como YouTube y la preocupación por la sensibilidad de los clientes a las subidas de precios. Spotify aumentó el precio de las suscripciones premium un 8% en Estados Unidos en enero, hasta los US$ 13 al mes.

Entre los artistas más vendidos de ese período se encontraban BTS, Olivia Dean, Taylor Swift, la banda sonora de K-Pop Demon Hunters y Morgan Wallen.