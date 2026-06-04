¿Presión electoral? Petro se retracta de su propuesta de reescribir la Constitución colombiana

Tras los resultados de la primera vuelta, el mandatario frenó su propuesta de realizar una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, está dando marcha atrás en su impopular propuesta de reformar la constitución colombiana, mientras su aliado busca ganarse el voto de los electores centristas de cara a la segunda vuelta de las elecciones de este mes.

En una publicación en X, Petro afirmó apoyar la decisión de un comité de suspender la campaña de recolección de firmas para la asamblea constituyente. En cambio, escribió que los colombianos deberían centrarse en elegir al próximo gobierno del país y salvaguardar las reformas sociales aprobadas durante su presidencia.

La propuesta de Asamblea nacional constituyente es, por definición, del constituyente, y se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba… https://t.co/GyZ3f2bwOk — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2026

Petro y sus aliados promovieron la iniciativa de la asamblea constituyente como una forma de profundizar sus reformas sociales, exigiendo una nueva constitución que consagrara derechos que abarcaran desde la atención médica hasta el agua potable.

Los defensores de esta medida también habían pedido que se modificara el mandato del banco central, para que se hiciera mayor hincapié en el crecimiento económico y el empleo. Muchos inversionistas temen que esto pueda mermar su capacidad para centrarse en lograr una inflación baja y estable.

Muchos expertos legales criticaron la propuesta, argumentando que se requeriría la aprobación del Congreso, la revisión judicial y el voto popular antes de que se pudiera convocar una asamblea de este tipo. Una reforma constitucional también podría socavar el sistema de controles y equilibrios, incluida la prohibición de la reelección presidencial.

Petro descarta la constituyente

Petro afirmó que los resultados de las elecciones del fin de semana pasado, en las que el candidato de derecha Abelardo de la Espriella obtuvo el 44% de los votos y el candidato de izquierda Iván Cepeda el 41%, reflejaron un electorado profundamente dividido y no crearon las condiciones necesarias para que el poder constituyente se reuniera. Los dos candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta el 21 de junio.

Se espera que Cepeda, un estrecho aliado de Petro, aborde el tema en una conferencia de prensa este jueves.

Los resultados de la primera vuelta “fueron una llamada de atención” y la idea de una asamblea constituyente asusta a los votantes moderados, afirmó el consultor político Andrés Mejía. “Ese baño de realidad los obliga a cambiar su estrategia con respecto a los votantes moderados, a quienes habían ignorado pero que ahora necesitan ganarse”.

Petro había promovido previamente la idea de una asamblea constituyente, argumentando que otras ramas del gobierno habían obstaculizado los cambios que se le había encomendado. El Congreso bloqueó su plan para reformar el sistema de salud, mientras que los tribunales suspendieron los intentos de eludir al Congreso mediante declaraciones de emergencia económica destinadas a recaudar ingresos adicionales.