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“No va a resolver la crisis": las dudas que genera la apertura de Venezuela a la inversión privada en el sector eléctrico

El proyecto abre la puerta a empresas mixtas y operadores privados en distintas áreas de la cadena eléctrica, en un intento por recuperar una infraestructura afectada por años de déficit de generación y cortes de suministro.

Por: Karen Flores

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 17:43 hrs.

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<p>“No va a resolver la crisis": las dudas que genera la apertura de Venezuela a la inversión privada en el sector eléctrico</p>

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