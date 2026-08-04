Peruana Alicorp entra al negocio de cuidado del hogar en Colombia tras comprarle la presencia a Unilever
La compañía completó la adquisición por unos US$ 158 millones e incorporó ocho marcas al mercado cafetero.
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La compañía peruana Alicorp comenzó oficialmente sus operaciones en el negocio de cuidado del hogar en Colombia, luego de completar la adquisición de esa unidad de negocios de Unilever en el país, una operación valorada en aproximadamente US$ 158 millones.
Con la transacción, la compañía incorporó a su portafolio colombiano las marcas FAB, Aromatel, Puro, 3D Multiusos, Coco Varela, Barrigón, Vel Rosita y Lavomatic.
Según informó la empresa, la adquisición le permitirá operar sobre una plataforma ya establecida en Colombia, incorporando capacidades operativas y comerciales.
Como parte de la operación, Alicorp sumó “capacidades productivas” en una planta ubicada en Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, donde el negocio ocupará un área de 2.560 metros cuadrados y capacidad para producir 134.000 toneladas métricas destinadas a ocho marcas de detergentes y suavizantes.
Asimismo, cerca de 200 trabajadores que formaban parte de la operación de Unilever fueron incorporados a Alicorp, con lo que la compañía contará con alrededor de 230 colaboradores en la nación cafetera.
“Colombia es un mercado relevante para nuestra estrategia regional por su tamaño, el desarrollo de sus canales comerciales y el potencial de crecimiento de sus categorías de consumo masivo. Esta adquisición nos permite entrar al negocio de Cuidado del Hogar sobre una base consolidada, con marcas cercanas a los consumidores y capacidades que seguiremos fortaleciendo con nuestra experiencia en gestión, distribución e innovación”, afirmó el country manager de Alicorp para Colombia, Centroamérica y el Caribe, Juan Felipe Isaza.
La operación en Colombia se suma a la adquisición de Jabonería Wilson en Ecuador, anunciada previamente por cerca de US$ 125 millones.
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