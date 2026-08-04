Mercado Libre ficha a exejecutivo chileno de Google para encabezar su negocio en Ecuador

Pablo Contreras asumió como gerente senior-country lead Ecuador & New Sites de la compañía de comercio electrónico.

Mercado Libre sumó a un nuevo ejecutivo para encabezar las compañía en Ecuador. El chileno Pablo Contreras Levy anunció este martes su incorporación a la compañía como gerente senior-country lead Ecuador & New Sites.

“Estoy muy contento de compartir que estoy empezando un nuevo desafío en Mercado Libre como gerente senior-country lead Ecuador & New Sites! ”, señaló el ejecutivo a través de su cuenta de LinkedIn.

Contreras llega a Mercado Libre luego de cuatro años en Google en Estados Unidos. El ejecutivo había anunciado recientemente su salida de la tecnológica y su regreso a Chile.

Antes de anunciar oficialmente su nuevo cargo, el ejecutivo había adelantado que su siguiente paso profesional sería en Mercado Libre y que asumiría una posición de liderazgo en la compañía.

En esa oportunidad, Contreras señaló que buscaba aprovechar las herramientas desarrolladas durante su paso por Google para contribuir a “democratizar el comercio” en la región.