Mercado Libre ficha a exejecutivo chileno de Google para encabezar su negocio en Ecuador
Pablo Contreras asumió como gerente senior-country lead Ecuador & New Sites de la compañía de comercio electrónico.
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Mercado Libre sumó a un nuevo ejecutivo para encabezar las compañía en Ecuador. El chileno Pablo Contreras Levy anunció este martes su incorporación a la compañía como gerente senior-country lead Ecuador & New Sites.
“Estoy muy contento de compartir que estoy empezando un nuevo desafío en Mercado Libre como gerente senior-country lead Ecuador & New Sites! ”, señaló el ejecutivo a través de su cuenta de LinkedIn.
Contreras llega a Mercado Libre luego de cuatro años en Google en Estados Unidos. El ejecutivo había anunciado recientemente su salida de la tecnológica y su regreso a Chile.
Antes de anunciar oficialmente su nuevo cargo, el ejecutivo había adelantado que su siguiente paso profesional sería en Mercado Libre y que asumiría una posición de liderazgo en la compañía.
En esa oportunidad, Contreras señaló que buscaba aprovechar las herramientas desarrolladas durante su paso por Google para contribuir a “democratizar el comercio” en la región.
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