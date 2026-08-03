Utilidad neta de colombiana Ecopetrol se dispara en el segundo trimestre, pese a disminución de la producción

La petrolera colombiana elevó 86% su ganancia neta entre abril y junio y aumentó 59% su Ebitda, impulsada por mayores ingresos. La compañía, sin embargo, reportó una caída de 6,6% en su producción de hidrocarburos por restricciones operativas.

La utilidad neta del grupo energético colombiano Ecopetrol subió un 235% interanual en el segundo trimestre de 2026 a 6,06 billones de pesos (US$ 1,9 millones), impulsada principalmente por los altos precios del petróleo, informó este lunes el conglomerado.

La ganancia neta se comparó con una de 1,8 billones de pesos en el segundo trimestre de 2025.

Los ingresos por ventas subieron un 35% interanual entre abril y junio a 40,19 billones de pesos, precisó el grupo en un comunicado.

En una actualización operativa a finales de julio, el holding energético había proyectado una ganancia neta de entre 4,5 y 6 billones de pesos, así como ingresos de entre 38 y 42 billones de pesos.

El Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) aumentó un 59% a 17,67 billones de pesos en el segundo trimestre, en comparación con igual periodo de 2025.

"Al cierre del primer semestre de 2026, mantenemos una trayectoria consistente con el cumplimiento de nuestras metas anuales", dijo el presidente encargado del conglomerado, Juan Carlos Hurtado, a periodistas.

En tanto, la producción de Ecopetrol en el segundo trimestre cayó un 6,6% interanual a 705.800 barriles de petróleo equivalentes por día, "nivel que refleja el impacto de eventos de entorno y restricciones operativas en campos estratégicos que limitaron el crecimiento esperado de crudo nacional", explicó el directivo.

En el acumulado del primer semestre, la ganancia neta de Ecopetrol subió un 81% interanual a 8,95 billones de pesos.

Durante el segundo trimestre se finalizó la perforación de tres pozos exploratorios, para un total de ocho pozos en los primeros seis meses del año, de una meta de 10 pozos para todo 2026.

Entre los dos pozos exitosos estuvieron Copoazú-1 ubicado en el Contrato E&P GUAOFF-0, operado por Petrobras y Ecopetrol y Bisbita Sur-1 ST2 ubicado en el Contrato E&P Llanos 123, operado por Geopark en asociación con la filial Hocol de Ecopetrol.

Dos pozos se encuentran en etapa de evaluación: Floreña N18Y ST1, ubicado en el Convenio de Explotación Piedemonte, operado por Ecopetrol y Chupadero-1 ST, en el contrato de asociación Casanare, con operación e inversión 100% por parte de la asociada Perenco.

Cuatro pozos fueron declarados fallidos con manifestaciones no comerciales de hidrocarburos.

Al cierre de junio Ecopetrol reportó una caja de 11 billones de pesos y ejecutó inversiones por US$ 10.900 millones.