Brasileña Embraer suma siete trimestres consecutivos al alza y alcanza pedidos por US$ 34.500 millones

El fabricante aeronáutico cerró el segundo trimestre de 2026 con pedidos 16% superiores a los registrados un año antes, impulsados por sus negocios de aviación comercial, defensa y servicios.

La fabricante aeronáutica brasileña Embraer cerró el segundo trimestre de 2026 con una cartera de pedidos de US$ 34.500 millones. El monto aumentó 7% frente al primer trimestre y 16% respecto del mismo período de 2025. De esta manera, la empresa completó siete trimestres consecutivos de crecimiento en su cartera.

El principal aporte provino de Aviación Comercial, que concentró pedidos por US$ 15.100 millones, un incremento de 15%, respecto al año anterior

El resultado estuvo impulsado por un nuevo encargo de la firma estadounidense de arrendamiento y gestión de aeronaves comerciales Azorra, por 15 aviones E195-E2. Con esta operación, el programa E2 de Embraer superó los 500 pedidos en firme y sumó clientes en todos los continentes.

Defensa lidera el crecimiento

El negocio de Defensa y Seguridad registró el mayor crecimiento durante el período. Según sostuvo la empresa en un comunicado, su cartera alcanzó los US$ 6.100 millones, un 42% más con respecto al año anterior. El avance estuvo impulsado por un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para la adquisición de 10 aviones C-390 Millennium, además de otras 10 opciones de compra.

Según Embraer, se trata del mayor pedido internacional realizado por un solo país para este modelo y marca su entrada en el mercado de Medio Oriente.

Por su parte, Executive Aviation cerró el trimestre con una cartera de US$ 7.800 millones, un aumento de 5%, respecto al mismo periodo en 2025. Durante el período, los nuevos modelos Praetor 600E y Praetor 500E recibieron las certificaciones de los reguladores aeronáuticos de Brasil, Estados Unidos y Europa. Ambos aviones fueron introducidos al mercado durante 2026.

Finalmente, la división de Servicios y Soporte alcanzó una cartera de US$ 5.500 millones, un crecimiento de 12% frente al mismo período del año anterior. La unidad firmó un acuerdo de soporte de largo plazo con la canadiense Jazz Aviation y un nuevo contrato para atender la flota de aviones KC-390 Millennium de la Fuerza Aérea Brasileña, incluyendo las aeronaves actualmente en servicio y las futuras entregas.