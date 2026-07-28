La fusión en Argentina de Telecom-Telefónica entra en etapa clave: designaron al agente que supervisará la desinversión

Together Business Consulting controlará el proceso exigido por Defensa de la Competencia para aprobar la operación. Telecom deberá desprenderse de seis millones de líneas móviles, clientes de internet y espectro radioeléctrico.

Telecom puso en marcha formalmente el proceso de desinversión que le impuso el Gobierno para autorizar la compra de Telefónica de Argentina. La Autoridad Nacional de la Competencia designó al agente que supervisará la venta de seis millones de líneas móviles, más de 200.000 clientes de internet fija y parte del espectro radioeléctrico.

La firma elegida es Together Business Consulting, una consultora boutique respaldada por la red internacional Nexia. Fue seleccionada de una terna presentada por Telecom y deberá monitorear el cumplimiento de las medidas ordenadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia.

La designación abre la etapa decisiva del proceso. Telecom deberá buscar potenciales compradores, presentar las propuestas ante el organismo y avanzar con las transferencias una vez que sean aprobadas por Defensa de la Competencia y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La empresa cuenta con 60 días hábiles para proponer adquirentes, aunque el proceso completo de transferencia de los activos podría extenderse hasta dos años.

Fuentes de la compañía ya habían advertido a El Cronista, antes de la designación del agente, que consideraban excesivo el alcance de las condiciones y demasiado ajustados los plazos establecidos.

En ese contexto, fuentes cercanas a la compañía indicaron que no descartaban recurrir a la vía judicial para cuestionar al menos parte de la resolución. Por ahora, sin embargo, comenzó a cumplir con el cronograma oficial y dio el primer paso con la presentación de la terna de consultoras.

Qué deberá vender Telecom

La principal exigencia es la transferencia de seis millones de líneas móviles: cuatro millones deberán corresponder al Área Metropolitana de Buenos Aires y los dos millones restantes podrán pertenecer a distintas localidades del interior.

El objetivo del Gobierno es consolidar un tercer jugador en telefonía móvil y evitar que el mercado quede repartido únicamente entre Telecom y Claro. Por ese motivo, la empresa controlada por América Móvil no podrá adquirir las líneas que se pongan a la venta.

Posibles interesados

Entre los posibles interesados, Telecentro aparece como el jugador local mejor posicionado, según fuentes del mercado. La empresa de Alberto Pierri ya opera en internet, televisión y telefonía fija, pero no cuenta con una red móvil de alcance nacional. También hay operadores internacionales que siguen el proceso.

En el mercado vuelven a mencionarse algunos de los grupos que habían analizado la compra de Telefónica de Argentina antes de que Telecom cerrará la operación por US$ 1.245 millones, en febrero de 2025. Entre ellos aparecieron la francesa Iliad, del empresario Xavier Niel; Liberty Global; Millicom, dueña de la marca Tigo en América latina.

Por ahora, no está confirmado cuáles de esos interesados iniciaron conversaciones concretas por los activos que Telecom deberá vender. Tampoco está definido si todo el paquete quedará en manos de un único operador o si será dividido entre distintos compradores.

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