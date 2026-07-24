Entel Perú y gobierno de Keiko Fujimori: “Se vienen años de estabilidad política para el país y un ambiente propicio” para la inversión

Nino Boggio, gerente legal, regulatorio y de Relaciones Intitucionales, planteó que reducir las trabas burocráticas y fortalecer la colaboración público-privada contribuirían a cerrar las brechas de conectividad del país andino.

Entel Perú, filial de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) de origen chileno, ya representa cerca del 35% de los ingresos consolidados del grupo. Para 2026, la filial prepara nuevas inversiones para fortalecer su red móvil, ampliar su presencia en el mercado de fibra óptica para hogares y extender la cobertura mediante su alianza con Starlink.

En conversación con DF, el gerente central de legal, regulatorio y Relaciones Institucionales de Entel Perú, Nino Boggio, aseguró que la compañía cerró un sólido primer trimestre de 2026 y que durante el año ejecutará inversiones por unos US$ 221 millones.

Para un conglomerado como Entel que tiene sus fichas puestas en Perú no resulta irrelevante el cambio de gobierno.

Por eso, respecto del escenario político que se abre con la llegada del nuevo gobierno de Keiko Fujimori, el ejecutivo señaló que una mayor estabilidad podría generar condiciones favorables para la inversión en el país.

US$ 221 millones de inversiones ejecutará Entel Perú 2026

En ese sentido, Boggio afirmó que “creo que se vienen unos años de estabilidad política para el país y eso sin duda genera este ambiente propicio” para la inversión.

Sin embargo, planteó que el desafío no pasa únicamente por la estabilidad, sino también por avanzar en políticas públicas que faciliten el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Entre ellas mencionó la eliminación de trabas burocráticas. “El objetivo debería ser una política pública que permita cerrar las brechas de conectividad del país. Para eso se requiere un trabajo colaborativo entre el sector público y el privado”, afirmó.

El gerente de Entel Perú explicó que la industria enfrenta un escenario desafiante debido al elevado nivel de cargas tributarias específicas que afectan al sector. “Tenemos una carga sectorial en Perú altísima, ya más allá de los impuestos generales, que todas las industrias pagan renta, IVA. Nosotros tenemos que casi el 7% de nuestros ingresos, se van en pagar impuestos sectoriales”, detalló.

En esa línea, planteó que es necesario buscar eficiencias, además, agregó que el “organismo regulador tiene que fomentar innovación, fomentar la competencia y no solo tener como función multar o fiscalizar para multar”.

NINO BOGGIO, GERENTE LEGAL, REGULATORIO Y DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE ENEL PERÚ.

Crecimiento e inversión

Respecto de las oportunidades de crecimiento, el ejecutivo afirmó que el negocio móvil continuará siendo el principal motor de la compañía, complementado por el desarrollo de fibra óptica y de Entel Digital.

En cuanto a las oportunidades de expansión, Nino Boggio puso el foco en las regiones. “Todavía hay mucho espacio para crecer fuera de Lima con propuestas adaptadas a las necesidades de cada zona”, indicó.

Además destacó el crecimiento de Entel Digital, unidad creada para desarrollar soluciones de ciberseguridad y servicios digitales para empresas, que la compañía identifica como otra de sus principales palancas de expansión durante los próximos años.

“Gran parte se va a utilizar para seguir desplegando nuestra red, seguir desplegando 5G y seguir obviamente también cerrando cobertura 4G”, señaló. Actualmente la operación peruana supera los 10 millones de clientes móviles, distribuidos entre aproximadamente seis millones de usuarios postpago y cuatro millones de prepago.

Los focos en el país vecino están en fortalecer su red móvil, ampliar su presencia en el mercado de fibra óptica y extender la cobertura mediante su alianza con Starlink.

La apuesta por la fibra

Respecto a la fibra al hogar, el ejecutivo sostuvo que “tenemos una participación muy pequeña”. En ese sentido explicó que durante los últimos años han evaluado modelos para entrar al mundo de la fibra óptica de manera eficiente.

Boggio también se refirió a una operación que finalmente no se concretó. En 2023, Entel Perú, KKR y Telefónica Hispanoamérica alcanzaron un acuerdo para participar en una compañía mayorista de fibra óptica en Perú. Sin embargo, la transacción “se cayó por causas totalmente ajenas a Entel Perú”, afirmó el ejecutivo.

En ese sentido, uno de los principales hitos previstos para este año será el lanzamiento de la alianza de Entel con Wi-Net, empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones e internet de fibra óptica. Según informó la compañía, el acuerdo ya está cerrado y lanzarán la oferta el último trimestre de 2026, y aspiran llegar a tres millones de hogares.

Otro de los focos de la operadora seguirá siendo la alianza con Starlink. Boggio explicó que la primera etapa del proyecto, que fue lanzada en diciembre de 2025, permitió habilitar el envío de mensajes SMS mediante conectividad satelital. La compañía ya avanza en una segunda fase, que incorpora WhatsApp.

Según detalló, cerca de 14 mil usuarios han utilizado el servicio de SMS vía satélite, mientras que cerca de 100 mil clientes ya utilizaron WhatsApp gracias a esta tecnología.

El ejecutivo destacó que la iniciativa tiene especial relevancia en Perú debido a que todavía existen más de tres millones de personas sin conectividad.

“Esto de manera automática a todos los clientes de Entel van a tener cobertura en el 100% del territorio nacional, sobre todo en esas zonas de Perú, que por la geografía y por los distintos motivos, es muy complejo llegar con la red terrestre”.