Carlos Slim sale de compras por el barrio: América Móvil acuerda adquirir el operador de fibra óptica WOW en Perú
La compañía, que opera Claro en el país andino, pactó hacerse del 100% de la empresa a Liberty Latin America y Narvik Capital Partners. El cierre de la operación está sujeto a la autorización de Indecopi.
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El grupo de telecomunicaciones del magnate mexicano Carlos Slim, América Móvi, acordó adquirir el 100% de las acciones de WOW Tel en Perú. Se trata de una empresa que presta servicios de telecomunicaciones fijas mediante fibra óptica en distintas regiones del país andino, donde el conglomerado azteca opera a través de Claro.
Según informó la compañía en un comunicado, la operación se realizará a través de su subsidiaria América Móvil Perú, que alcanzó un acuerdo con Liberty Latin America y Narvik Capital Partners PTE.
El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluida la autorización regulatoria del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
WOW presta servicios de telecomunicaciones fijas a través de fibra óptica en varias regiones de Perú, principalmente fuera de Lima, detalló América Móvil.
La compañía no informó el monto de la operación.
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