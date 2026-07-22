Gobierno argentino da luz verde a nuevo proyecto bajo el RIGI: Pampa Energía invertirá US$ 4.522 millones
La iniciativa Rincón de Aranda contempla el desarrollo de 259 pozos en Vaca Muerta y la construcción de infraestructura para procesar y transportar petróleo y gas.
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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula más de 18 proyectos aprobados, según información publicada por el Gobierno argentino, y esta semana sumó una nueva iniciativa impulsada por Pampa Energía, compañía integrada de electricidad, petróleo y gas.
Se trata de Rincón de Aranda, ubicado en la ventana de black oil de la formación Vaca Muerta, con una superficie de 237 kilómetros cuadrados.
Según detalló la compañía, la iniciativa fue aprobada bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo y contempla una inversión estimada de US$ 4.522 millones, que será ejecutada hasta 2041.
El plan incluye la perforación y completación de 259 pozos, además de la construcción de una planta de tratamiento y acondicionamiento con capacidad de procesamiento de 45.000 barriles diarios de petróleo crudo y 800.000 metros cúbicos diarios de gas.
Asimismo, contempla el desarrollo de la infraestructura necesaria para evacuar la producción, incluyendo oleoductos, gasoductos y plantas de tratamiento para la disposición final del agua de fractura.
En este sentido, la compañía estima que la totalidad de la producción de Rincón de Aranda se destinará al mercado externo, con exportaciones estimadas en aproximadamente US$ 17.000 millones a lo largo de la vida útil del proyecto.
Beneficios del RIGI
El RIGI es un esquema destinado a promover inversiones de gran escala en sectores estratégicos mediante incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de 30 años.
Según la compañía, entre los principales beneficios de este régimen se encuentran una alícuota reducida del impuesto a las ganancias, un esquema de amortización acelerada, la monetización de créditos fiscales, la exención de derechos de importación para ciertos bienes y de exportación a partir el tercer año de adhesión, y la libre disponibilidad de divisas, entre otros.
Asimismo, los proyectos que califican como proyectos de largo plazo, como Rincón de Aranda, acceden a beneficios específicos, como la exención de derechos de exportación desde el segundo año de adhesión.
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