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Gobierno argentino da luz verde a nuevo proyecto bajo el RIGI: Pampa Energía invertirá US$ 4.522 millones

La iniciativa Rincón de Aranda contempla el desarrollo de 259 pozos en Vaca Muerta y la construcción de infraestructura para procesar y transportar petróleo y gas.

Por: Almudena Larraín

Publicado: Miércoles 22 de julio de 2026 a las 11:55 hrs.

Minera Minería Argentina Javier Milei inversiones
<p>Gobierno argentino da luz verde a nuevo proyecto bajo el RIGI: Pampa Energía invertirá US$ 4.522 millones</p>

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