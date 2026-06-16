Megaproyecto Vicuña logra ingreso al RIGI y obtiene espaldarazo clave para el desarrollo de la mayor inversión minera de la historia de Argentina

"Este proyecto generará exportaciones por más de US$ 2.600 millones al año y más de 30.000 empleos directos e indirectos", celebró a través de su cuenta de X el ministro trasandino de Economía, Luis Caputo.

Un espaldarazo clave acaba de recibir uno de los proyectos de cobre más grandes del mundo y el mayor de la historia de Argentina: Vicuña, desarrollado en partes iguales por las gigantes BHP y Lundin. Se trata de la inclusión de la iniciativa al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones -conocido como RIGI-, lo que le otorgará beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años.

Así, con el visto bueno del comité evaluador, el megaproyecto ubicado en la frontera con Chile, específicamente en la provincia de San Juan, logró asegurar el progreso de la iniciativa, cuya inversión inicial es de US$ 9.700 millones y se estima que podría alcanzar los US$ 18.000 millones.

"Este proyecto generará exportaciones por más de US$ 2.600 millones al año y más de 30.000 empleos directos e indirectos", celebró a través de su cuenta de X el ministro trasandino de Economía, Luis Caputo. "Se trata del mayor proyecto minero de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo. Más inversión productiva, más trabajo y más crecimiento para los argentinos", agregó en el mensaje reposteado por el Presidente Javier Milei.

Vicuña es un proyecto binacional que contempla integrar los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol con áreas mineras que se extienden desde la frontera hasta la Región de Atacama en Chile, donde se ubican las principales faenas cupríferas de Lundin: Caserones y Candelaria. Asimismo, los planes consideran que el mineral extraído saldrá por los puertos chilenos hacia los mercados mundiales.

El desarrollo de Vicuña se llevará adelante en distintas etapas. En febrero de este año, la compañía presentó los resultados de su Evaluación Económica Preliminar (PEA), que contempla una primera fase centrada en Josemaría, una segunda vinculada a los óxidos de Filo del Sol y una tercera orientada a la expansión sobre recursos sulfurados y nueva infraestructura.

Según el PEA, el proyecto tiene el potencial de producir 395 mil toneladas de cobre promedio, 711 mil onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata al año durante sus primeros 25 años de vida.

Vicuña es el proyecto minero número 11 que logra ingresar al RIGI argentino -creado por la Ley 27.742 impulsada por el actual gobierno- y el cuarto ubicado en la provincia de San Juan, sumándose así a Los Azules, Gualcamayo y la ampliación de Veladero.