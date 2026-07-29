Rally del cobre impulsa resultados de Pucobre, minera ligada a las familias Hurtado Vicuña y Fernández León
La compañía obtuvo utilidades por US$ 100,7 millones durante el primer semestre de 2026, un alza de 79% respecto de igual período del año pasado. El mayor precio del cobre elevó los ingresos en 37,4%, pese a que la producción se mantuvo prácticamente estable.
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El fuerte repunte que ha registrado el precio del cobre durante este año impulsó los resultados de Sociedad Punta del Cobre (Pucobre), la minera ligada a las familias Hurtado Vicuña y Fernández León, que cerró el primer semestre con utilidades por US$ 100,7 millones, un incremento de 79% respecto de los US$ 56,4 millones obtenidos en igual período de 2025.
Los ingresos de la compañía alcanzaron US$ 318,8 millones, lo que representa un aumento de 37,4% frente al primer semestre del año anterior. Según explicó la empresa en su análisis razonado, este desempeño respondió principalmente al incremento del precio del cobre, además de una mejora en los ingresos provenientes de los subproductos oro y plata.
En efecto, el precio promedio efectivo de venta del cobre para Pucobre llegó a US$ 6,04 por libra, un 37% superior al registrado un año antes, en línea con el alza del precio internacional del metal, que avanzó 39% en el mismo período.
El mejor desempeño se produjo pese a que la producción prácticamente no varió. Durante el semestre, la minera produjo 46,7 millones de libras de cobre fino, apenas un 0,6% más que en igual lapso de 2025, mientras las ventas físicas de cobre retrocedieron levemente, desde 45,5 millones a 45,3 millones de libras.
En paralelo, la compañía continuó avanzando en el desarrollo del proyecto El Espino, ubicado en la Región de Coquimbo. Los estados financieros reflejan un aumento de las inversiones en propiedades, planta y equipos, junto con un mayor nivel de pasivos financieros de largo plazo, en línea con la etapa de construcción que atraviesa la iniciativa.
Pese al favorable escenario para el cobre, Pucobre informó que durante el semestre registró una pérdida de US$ 6,7 millones asociada a la valorización de contratos de derivados utilizados para fijar el precio del metal, efecto que impactó los ingresos del período.
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