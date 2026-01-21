Acción de Pucobre registra volatilidad histórica en la bolsa por avalancha de inversionistas retail

El bajo free float de la empresa habría exacerbado la volatilidad. Los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León -junto con familias como los Izquierdo Menéndez y los Gianoli- son dueños de la mayor parte.

La búsqueda de un precio para la acción de la Sociedad Punta del Cobre (Pucobre) está llamando la atención del mercado, pues subraya la escasez de instrumentos para hacerse parte del actual rally cuprífero entre los pequeños inversionistas.

El 13 de enero, el papel de Pucobre se disparó 26,7%, en una novena jornada de ganancias, para luego caer 9,6%, 16,5% y 2,8% en los tres días siguientes, antes de repuntar 10,8%. Nunca esta acción había visto tanta volatilidad, medida como desviación respecto del retorno promedio en 20 sesiones.

El cobre es el protagonista, ya que llegó a superar históricos US$ 6 la libra, por expectativas arancelarias y restricciones de oferta, antes de corregir a los niveles actuales de US$ 5,8 la libra.

Alzas que entusiasman

“Pucobre está recogiendo el interés y apetito que hay por exponerse a este nuevo ciclo alcista del cobre, y el problema de que no hay otros instrumentos directos en la bolsa chilena. Inversiones en ETF como los de iShares y Global X tienen que hacerse en mercados fuera de Chile”, dijo a DF el analista de un departamento de estudios local que pidió reserva de su nombre, ya que no cubre oficialmente la acción.

Desde el cierre de 2024 hasta la actualidad, el market cap de Pucobre se ha cuadriplicado, ya que pasó de $ 590 mil millones a $ 2,42 billones (millones de millones). Y siendo normalmente una acción de muy poca liquidez, los montos transados han aumentado con fuerza: en el curso de 2026 suman casi $ 10.900 millones, superando incluso a una de las empresas del S&P IPSA.

Para el CEO de la fintech Trii, Carlos Guayara, el rendimiento de Pucobre ha despertado al inversionista retail en la plataforma, generando este explosivo aumento de las operaciones.

“Al analizar los flujos, vemos que cerca del 30% de las operaciones de enero han sido ventas. Esto nos indica que, aunque hay euforia, no es una compra ciega, el mercado la está tratando como un activo de trading: los agentes entran para capturar parte de esa rentabilidad rápida y salen para tomar utilidades, aprovechando la liquidez que ha generado la volatilidad”, profundizó.

Buenos acuerdos

El operador de renta variable de Vector Capital, Jorge Tolosa, afirmó que “hemos estado involucrando a los clientes con Pucobre, por dos principales razones: el alza del cobre por el déficit de producción y la mayor demanda que supone la electromovilidad; y un punto de inflexión en el hecho de que el proyecto Tovaku ya vendió parte de su primera producción”.

Además, a finales de diciembre la faena El Espino firmó un contrato de venta de concentrados con Mercuria Energy Group, asegurando un volumen mínimo de 250 mil toneladas durante los primeros cuatro años, con opción de prórroga.

Las acciones de Pucobre estaban subvaloradas, opinaron fuentes que fueron cercanas a la compañía, tomando en cuenta que la producción de El Espino doblaría la posición de caja que tiene actualmente la firma, y tomando en cuenta que la empresa ya es considerada como “dividendera”.

El proyecto El Espino tiene una inversión cercana a US$ 700 millones y permitirá a Pucobre aumentar la producción de concentrados justo en un momento de estrechez estructural del mercado, donde los cargos de tratamiento en China se mantienen históricamente bajos.

Algo que también habría exacerbado la volatilidad es el bajo free float de Pucobre. Los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León -junto con familias como los Izquierdo Menéndez y los Gianoli- son dueños de una gran parte, mientras que la segunda mayor posición es la del fondo “Pionero” de Moneda Asset Management.

El porcentaje dejado a libre disposición del mercado hace que sea difícil encontrarle un precio a la compañía, por la escasez de vendedores, según las fuentes mencionadas anteriormente.

