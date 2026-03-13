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IPSA vuelve a caer en línea con bolsas globales frente a un incierto fin de semana tras dos semanas de guerra contra Irán

El crudo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 100 por barril, con un alza acumulada de 40% en el curso de marzo. Donald Trump aseguró este viernes que EEUU tiene "tiempo de sobra" para lograr sus objetivos, e insultó a los líderes iraníes.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 13:02 hrs.

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<p>IPSA vuelve a caer en línea con bolsas globales frente a un incierto fin de semana tras dos semanas de guerra contra Irán</p>

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