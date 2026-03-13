IPSA vuelve a caer en línea con bolsas globales frente a un incierto fin de semana tras dos semanas de guerra contra Irán

El crudo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 100 por barril, con un alza acumulada de 40% en el curso de marzo. Donald Trump aseguró este viernes que EEUU tiene "tiempo de sobra" para lograr sus objetivos, e insultó a los líderes iraníes.

La Bolsa de Santiago caía nuevamente este viernes, mientras la guerra en Medio Oriente se apresta a cumplir dos semanas, sin señales de que las tensiones aflojen y con el estrecho de Ormuz todavía bloqueado.

El S&P IPSA caía 0,6% hasta los 10.341,86 puntos, tras cerrar a la baja en la sesión del jueves, aunque no perdió tanto terreno como sus pares regionales. Entel (-2,7%), CAP (-2,1%) y SQM-B (-2%) tenían los peores retornos de la sesión.

En Wall Street, el Nasdaq perdía 0,8%, el S&P 500 retrocedía 0,3% y el Dow Jones operaba plano, después de que la principal bolsa del mundo se fuera para abajo en la víspera, también acomplejada por la crisis del crédito privado estadounidense.

Belicosidad

Mientras la guerra en Medio Oriente sigue al rojo vivo, Donald Trump aseguró este viernes que EEUU tiene "tiempo de sobra" para lograr sus objetivos, e insultó a los líderes iraníes.

Los comentarios llegan después de que Mojtaba Jamenei hiciera sus primeras declaraciones públicas desde que fue electo como líder supremo de Irán a principios de la semana, y afirmara que el estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado.

El crudo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 100 por barril, con un alza acumulada de 40% en el curso de marzo. EEUU anunció una exención momentánea de sanciones estadounidenses sobre Rusia.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 retrocedía 0,5% y el FTSE 100 de Londres disminuía 0,3%, camino a cerrar la semana con escasas variaciones.

Al cierre de Asia, el japonés Nikkei cayó 1,2%, completando una baja semanal de 3,2%. El hongkonés Hang Seng se redujo 1%, con pérdidas semanales de similar magnitud, y el CSI 300 de China continental cedió 0,4%, quedando con una leve alza en cinco días.

Hubo una compra momentánea de bonos, tras saberse que el PIB estadounidense creció 0,7% en el cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con la segunda estimación oficial de la Oficina de Análisis Económico. Esto es la mitad de lo que se tenía previsto, pues el mercado esperaba que quedara intacta la primera estimación.

Por su parte, en el informe de gastos en consumo personal, el "índice de inflación favorito de la Reserva Federal" (el deflactor subyacente de precios) cumplió con los pronósticos, al repetir un alza de 0,4% mensual.