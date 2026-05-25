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Fintoc apuesta por el delivery y suma pagos por transferencia en Rappi

De acuerdo con datos del Banco Central, las transferencias electrónicas representan el 58% de las preferencias de pago entre personas en Chile.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 09:56 hrs.

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<p>De izquierda a derecha: Ignacio Fernández, country manager de Fintoc, Domingo Lama, gerente general de Rappi en Chile, Matías Perales, sales manager de Fintoc.</p>

De izquierda a derecha: Ignacio Fernández, country manager de Fintoc, Domingo Lama, gerente general de Rappi en Chile, Matías Perales, sales manager de Fintoc.

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