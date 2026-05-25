Fintoc apuesta por el delivery y suma pagos por transferencia en Rappi
De acuerdo con datos del Banco Central, las transferencias electrónicas representan el 58% de las preferencias de pago entre personas en Chile.
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La fintech chilena Fintoc selló una alianza con Rappi para incorporar pagos por transferencia bancaria dentro de la aplicación de delivery en Chile, en una apuesta por expandir el uso de este medio de pago más allá de las transferencias entre personas.
Con la integración, los usuarios podrán pagar directamente desde sus cuentas bancarias al momento de realizar compras en la plataforma, en una categoría donde históricamente han predominado las tarjetas y billeteras digitales.
El movimiento se da en medio del avance de las transferencias electrónicas como método de pago en el país. Según cifras del Banco Central citadas por las compañías, este mecanismo concentra actualmente el 58% de las preferencias de pago entre personas en Chile.
"Las transferencias ya son algo cotidiano para los chilenos, por eso en Fintoc las transformamos en un medio de pago para que más personas puedan usarlas en sus compras. Rappi procesa una alta cantidad de pedidos al mes, y a sus usuarios les estamos habilitando una experiencia más simple, directa y segura", señaló el country manager de Fintoc, Ignacio Fernández.
“Sumar las transferencias, que ya son parte del día a día financiero del país, nos permite llegar a usuarios que antes no podían usar el servicio, simplificando además la experiencia para quienes ya lo hacen. Procesamos cerca de un millón de pedidos al mes en Chile, y queremos que ese número siga creciendo de la mano de más personas”, dijo el gerente general de Rappi Chile, Domingo Lama.
La integración también incluirá tokenización. Con esta funcionalidad, el usuario podrá guardar su cuenta bancaria de manera segura la primera vez que paga en Rappi y realizar futuras compras de forma más rápida y sin fricción.
"Para una plataforma como Rappi, donde los usuarios pagan varias veces al mes, la tokenización es lo que convierte a Fintoc en su medio de pago habitual", agregó Fernández.
La integración ya se encuentra disponible.
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