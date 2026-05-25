JPMorgan baja precio objetivo de Mallplaza, pero la ratifica como su acción favorita del inmobiliario comercial chileno

La estimación de precio objetivo del banco estadounidense sobre Mallplaza es una de las más altas entre los 10 analistas compilados por Bloomberg. En todo caso, JPMorgan prefiere los centros comerciales brasileños.

El banco de inversión estadounidense JPMorgan redujo sus estimaciones de valor fundamental para Mallplaza y Cenco Malls, pero sostuvo que la filial de Falabella continúa siendo su favorita dentro del sector.

"Los resultados del primer trimestre mostraron tendencias divergentes entre las empresas: Mallplaza y Cenco Malls registraron resultados por debajo de nuestras expectativas, mientras que Parque Arauco superó las previsiones", publicó este domingo el equipo de analistas de JPMorgan liderado por Marcelo Motta.

Esto los llevó a rebajar sus cálculos sobre los dos primeros, cuyos precios objetivos hacia diciembre quedaron en $ 4.300 y $ 2.750, respectivamente. En tanto, la estimación sobre Parque Arauco se mantuvo prácticamente sin cambios, con un target de $ 4.100 por acción. Y las recomendaciones se mantienen: "sobreponderar" en Mallplaza y Cenco Malls, y "neutral" en Parque Arauco.

"Seguimos considerando a Mallplaza como nuestra primera opción en el sector", dijeron los analistas, enumerando tres puntos clave:

Los fondos de operaciones , un indicador que se usa en el sector para medir el rendimiento operativo (la sigla en inglés es FFO), crecerían a una tasa anual compuesta de 11% de aquí al cierre de 2028 en el caso de Mallplaza .

, un indicador que se usa en el sector para medir el rendimiento operativo (la sigla en inglés es FFO), . La firma muestra un descuento de 5% en la valoración respecto a Parque Arauco en términos de precio sobre los FFO estimados para este año, a pesar de tener un crecimiento similar.

en términos de precio sobre los FFO estimados para este año, a pesar de tener un crecimiento similar. Mallplaza está menos apalancada, con un ratio de deuda neta sobre Ebitda de 2,3 veces previsto para el cierre de año, versus 4,4 veces en el caso de Parque Arauco (que ya incluye su oferta de venta adicional).

La estimación de precio objetivo de JPMorgan sobre Mallplaza es una de las más altas entre los 10 analistas compilados por Bloomberg, y significa un potencial de retorno a 12 meses de aproximadamente 10% desde el valor observado en la mañana de este lunes.

En todo caso, el banco de inversión prefiere los centros comerciales brasileños, por su valoración relativa y potencial alcista, tomando en cuenta que cotizan a 10,5 veces sus FFO, mientras que en Chile este múltiplo es de 18,6 veces.