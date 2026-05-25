JPMorgan baja precio objetivo de Mallplaza, pero la ratifica como su acción favorita del inmobiliario comercial chileno
La estimación de precio objetivo del banco estadounidense sobre Mallplaza es una de las más altas entre los 10 analistas compilados por Bloomberg. En todo caso, JPMorgan prefiere los centros comerciales brasileños.
Noticias destacadas
El banco de inversión estadounidense JPMorgan redujo sus estimaciones de valor fundamental para Mallplaza y Cenco Malls, pero sostuvo que la filial de Falabella continúa siendo su favorita dentro del sector.
"Los resultados del primer trimestre mostraron tendencias divergentes entre las empresas: Mallplaza y Cenco Malls registraron resultados por debajo de nuestras expectativas, mientras que Parque Arauco superó las previsiones", publicó este domingo el equipo de analistas de JPMorgan liderado por Marcelo Motta.
Esto los llevó a rebajar sus cálculos sobre los dos primeros, cuyos precios objetivos hacia diciembre quedaron en $ 4.300 y $ 2.750, respectivamente. En tanto, la estimación sobre Parque Arauco se mantuvo prácticamente sin cambios, con un target de $ 4.100 por acción. Y las recomendaciones se mantienen: "sobreponderar" en Mallplaza y Cenco Malls, y "neutral" en Parque Arauco.
"Seguimos considerando a Mallplaza como nuestra primera opción en el sector", dijeron los analistas, enumerando tres puntos clave:
- Los fondos de operaciones, un indicador que se usa en el sector para medir el rendimiento operativo (la sigla en inglés es FFO), crecerían a una tasa anual compuesta de 11% de aquí al cierre de 2028 en el caso de Mallplaza.
- La firma muestra un descuento de 5% en la valoración respecto a Parque Arauco en términos de precio sobre los FFO estimados para este año, a pesar de tener un crecimiento similar.
- Mallplaza está menos apalancada, con un ratio de deuda neta sobre Ebitda de 2,3 veces previsto para el cierre de año, versus 4,4 veces en el caso de Parque Arauco (que ya incluye su oferta de venta adicional).
La estimación de precio objetivo de JPMorgan sobre Mallplaza es una de las más altas entre los 10 analistas compilados por Bloomberg, y significa un potencial de retorno a 12 meses de aproximadamente 10% desde el valor observado en la mañana de este lunes.
En todo caso, el banco de inversión prefiere los centros comerciales brasileños, por su valoración relativa y potencial alcista, tomando en cuenta que cotizan a 10,5 veces sus FFO, mientras que en Chile este múltiplo es de 18,6 veces.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Ignorante” y “meras artimañas jurídicas”: escala disputa entre municipalidad de Lo Barnechea y Enaco por nuevo plan regulador
En el juicio que enfrenta a las partes, el privado citó el informe de un fiscal judicial que propuso declarar ilegal el nuevo instrumento de planificación territorial comunal.
"La compañía está de vuelta": la estrategia que redefinió Farmacias Ahumada para recuperar terreno en la industria
Desde que un consorcio liderado por Guillermo Harding tomó el control, la cadena ha abierto más de 100 locales. Su gerente general señala a DF que van en línea con el plan a cinco años y cuenta acerca de sus planes de expansión, el modelo de farmacia que están buscando y la mirada que tienen respecto a la intensidad competitiva del sector.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete