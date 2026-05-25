Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre con fuerte caída bajo $ 900 por optimismo sobre avance en negociaciones entre EEUU e Irán para un acuerdo de paz

El peso chileno se ha visto fuertemente golpeado por la crisis energética. Al cierre del miércoles, la posición neta de los no residentes bordeó los US$ 14 mil millones a favor del dólar en contratos forward, lo que representa un máximo desde junio de 2020.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 08:34 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercados locales mercados internacionales peso chileno mercado cambiario Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Ministro De Grange sostiene que rebaja en las tarifas del TAG es "una prioridad" porque "existe una oportunidad de mejora muy significativa"
2
Economía y Política

Heredero del FUT: utilidades pendientes de tributación final superan el tamaño del PIB chileno
3
Empresas

TDLC multa a abogados por citar una norma que no existe
4
Empresas

La expansión de Fashion’s Park en Chile: retailer ya suma 126 tiendas y apuesta por seguir creciendo en regiones
5
DF MAS

Anatomía de una crisis: quiénes son los dueños de Landes y cómo manejaron el caso de su gerente detenido en Brasil
6
DF MAS

El libro que impulsó un ex alto ejecutivo de Horst Paulmann sobre su ancestro, Arturo Prat
7
DF MAS

El francés que invirtió US$ 3 millones y armó una de las primeras viñas en Chiloé: “Fui un poco como el Pedro de Valdivia del vino”
8
Empresas

Empresa de la familia Urenda modifica sociedad para usar drones en minería
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete