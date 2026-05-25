Dólar abre con fuerte caída bajo $ 900 por optimismo sobre avance en negociaciones entre EEUU e Irán para un acuerdo de paz
El peso chileno se ha visto fuertemente golpeado por la crisis energética. Al cierre del miércoles, la posición neta de los no residentes bordeó los US$ 14 mil millones a favor del dólar en contratos forward, lo que representa un máximo desde junio de 2020.
Noticias destacadas
Mientras tanto Estados Unidos como Irán señalan que un acuerdo de paz estaría más cerca, las ventas de dólares marcan el inicio de la semana, lo que propicia una fuerte caída del tipo de cambio chileno en los primeros negocios del lunes.
El dólar-peso bajaba $ 8,9 para cotizar a $ 892,4 en la mañana de este lunes, según el registro de Bloomberg, después de cerrar el viernes con un descenso semanal precisamente motivado por distensión del conflicto, que se acerca a cumplir tres meses.
El dollar index retrocedía 0,3% a 99 puntos, mientras el petróleo Brent caía 6% a US$ 97,3 por barril y el cobre Comex avanzaba 1% a US$ 6,44 la libra. Las tasas soberanas de Europa se hundían más de 10 puntos base. No habrán referencias desde el mercado estadounidenses en la jornada, ya que el país está en feriado por el Día de los Caídos.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo este lunes que se concluyeron varios de los temas en discusión con Washington, aunque advirtió que esto no significa un acuerdo inminente. Similares declaraciones hizo Donald Trump el fin de semana.
Según reportes, los términos apuntan a un período de hasta 60 días en que Teherán reabriría gradualmente el estrecho de Ormuz, limpiándolo de minas y no cobrando peajes, a cambio de una moderación del bloqueo portuario estadounidense, así como el levantamiento de sanciones y el descongelamiento de activos en el exterior. Esta sería la ventana para conversaciones nucleares más detalladas.
El peso chileno se ha visto fuertemente golpeado por la que ha sido catalogada como la mayor disrupción energética de la historia, debido a la dependencia que tiene Chile respecto de las importaciones de energía, y siendo además una divisa con bajo retorno de interés si se compara con sus pares regionales.
Esto ha llevado a los no residentes a intensificar su apuesta contra la moneda local en el mercado derivado. Al cierre del miércoles, la posición neta de los "gringos" registró casi US$ 14 mil millones a favor del dólar en contratos forward, lo que representa un máximo desde junio de 2020, según datos del Banco Central.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
“Ignorante” y “meras artimañas jurídicas”: escala disputa entre municipalidad de Lo Barnechea y Enaco por nuevo plan regulador
En el juicio que enfrenta a las partes, el privado citó el informe de un fiscal judicial que propuso declarar ilegal el nuevo instrumento de planificación territorial comunal.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete