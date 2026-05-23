Trump afirma que el acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz está "en gran parte negociado"

El presidente estadounidense dijo que anunciaría un acuerdo para poner fin a la guerra después de conversaciones con los líderes del Golfo y sus aliados.

Donald Trump afirmó que el acuerdo para poner fin de forma permanente a la guerra en Irán y reabrir el estrecho de Ormuz ya se había "negociado en gran medida" y que "se anunciaría en breve".

En una publicación en su cuenta de Truth Social el sábado por la tarde, el presidente estadounidense afirmó haber concluido una "muy buena llamada" con líderes de los países del Golfo y otros aliados de Estados Unidos en Oriente Medio. Añadió que también había mantenido una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que había sido igualmente "muy positiva".

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán en breve”, escribió Trump. “Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz”.

No hubo respuesta inmediata por parte de Teherán.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que los mediadores en las cruciales conversaciones celebradas en Teherán dijeran que creían estar cada vez más cerca de un acuerdo para extender el alto el fuego de Estados Unidos con Irán por 60 días y sentar las bases para las discusiones sobre el programa nuclear de la república islámica.

Negociadores pakistaníes y cataríes mantuvieron conversaciones con sus homólogos iraníes en Teherán el jueves y el viernes, y se entiende que estuvieron en contacto regular con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. La delegación iraní estuvo encabezada por Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento, y Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores del país. Fuentes cercanas a las conversaciones indicaron el sábado que el posible acuerdo incluiría una reapertura gradual del estrecho de Ormuz y el compromiso de negociar con Teherán la dilución o la entrega de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Estados Unidos suavizaría el bloqueo de los puertos iraníes y, por fases, aceptaría el levantamiento de las sanciones y el descongelamiento de los activos de Teherán en el extranjero.



Estados Unidos e Israel lanzaron los primeros ataques contra Irán a finales de febrero. Desde el 8 de abril rige un frágil alto el fuego, pero los intentos por lograr un cese definitivo de las hostilidades se han intensificado en los últimos días ante el temor en la región de que Trump estuviera a punto de reanudar los ataques, dado el estancamiento de las negociaciones.

A principios de esta semana, Trump afirmó haber estado a tan solo una hora de tomar la decisión de reanudar los ataques contra Irán, antes de que sus aliados del Golfo lo convencieran de suspender su plan.

El presidente estadounidense tenía previsto visitar su complejo de golf en Nueva Jersey durante el fin de semana. Sin embargo, su agenda cambió repentinamente el viernes. El sábado permaneció en la Casa Blanca, donde participó en una llamada con sus homólogos de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin.

Antes de que se publicaran todos los detalles de la propuesta de paz, fue criticada como un "mal acuerdo" por los republicanos de línea dura.

El senador de línea dura Lindsey Graham publicó en X: "Si en la región se percibe que un acuerdo con Irán permite que el régimen sobreviva y se vuelva más poderoso con el tiempo, habremos echado gasolina a los conflictos en Líbano e Irak".

Mike Pompeo, secretario de Estado de Trump durante su primer mandato, describió el acuerdo como algo que "no representa en absoluto el principio de 'Estados Unidos primero'" y que no es mejor que el firmado por la administración Obama, Irán y otras cinco naciones en 2015, el cual el presidente ha criticado duramente.