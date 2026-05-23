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Trump afirma que el acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz está "en gran parte negociado"

El presidente estadounidense dijo que anunciaría un acuerdo para poner fin a la guerra después de conversaciones con los líderes del Golfo y sus aliados.

Por: Financial Times

Publicado: Sábado 23 de mayo de 2026 a las 19:36 hrs.

guerra Irán Estados Unidos Israel Trump
<p>Trump afirma que el acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz está "en gran parte negociado"</p>

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