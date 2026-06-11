Jeff Bezos asegura que la IA traerá “edades doradas” y no una destrucción masiva de puestos de trabajo

El fundador de Amazon expuso su visión para el nuevo laboratorio de IA Prometheus, valorado en US$ 41.000 millones

Jeff Bezos desestimó las predicciones de que la inteligencia artificial provocará una destrucción masiva de empleos y sostuvo, en cambio, que esta tecnología ayudará a inaugurar “múltiples edades doradas”.

El fundador de Amazon dijo al Financial Times que su nuevo laboratorio de IA, Prometheus, valorado en US$ 41.000 millones, utilizará esta tecnología para transformar la manufactura y la ingeniería.

Al presentar su visión para Prometheus —la primera empresa que lidera desde que dejó la dirección de Amazon en 2021— Bezos respondió a las advertencias de que la IA devastará el mercado laboral.

“Las personas que llegan rápidamente a la conclusión de que todos los empleos van a desaparecer... creo que simplemente están equivocadas”, afirmó Bezos, la cuarta persona más rica del mundo.

Bezos apuesta a que la IA será un impulso para todo su extenso imperio empresarial, que abarca exploración espacial, robótica, logística, computación en la nube e investigación sobre longevidad.

“Todas las cosas en las que trabajo hoy tienen algo que ver con la IA”, señaló.

“Estamos en medio de múltiples edades doradas en este momento, ciertamente con la IA... Pero también creo que es cierto para el espacio y otras áreas como la biotecnología”, agregó. “Creo que veremos una gran cantidad de milagros increíbles desarrollarse durante la próxima década”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Blue Origin, la empresa de cohetes de Bezos, “es un ejemplo perfecto de una compañía que se beneficiaría enormemente” de las herramientas de Prometheus, añadió, sin detallar cuáles serán sus capacidades.

Sin embargo, Prometheus, lanzada en noviembre pasado por Bezos y Vikram Bajaj —coCEO y exejecutivo de Google—, aún no ha presentado públicamente su tecnología y enfrenta la competencia de numerosas startups que desarrollan productos impulsados por IA para procesos físicos.

Mientras tanto, Blue Origin sigue rezagada frente a SpaceX de Elon Musk en la carrera espacial comercial. La compañía de Musk apunta a una valoración de US$ 1,78 billones en su salida a bolsa este viernes, mientras que Blue Origin sufrió un importante revés el mes pasado cuando uno de sus cohetes explotó durante una prueba.

Ingeniero general artificial

Prometheus ha recaudado US$ 12.000 millones de inversionistas, entre ellos JPMorgan Chase, BlackRock y el propio Bezos, lo que le otorga una valoración de US$ 41.000 millones considerando ese capital. El Financial Times informó previamente sobre esta ronda de financiamiento.

La empresa busca construir un “ingeniero general artificial”, entrenando el sistema con datos del mundo real para desarrollar una comprensión de la física que vaya más allá de los grandes modelos de lenguaje que sustentan los productos de IA más populares en la actualidad.

A pesar de los temores generalizados de que la IA destruirá una enorme cantidad de empleos, Bezos cree que provocará precisamente lo contrario: una escasez de mano de obra, impulsando la creación de muchos más puestos de trabajo de los que eliminará.

“En última instancia, toda la riqueza de la civilización proviene de la invención. Hace seis mil años alguien inventó el arado, y todos nos volvimos más ricos”, afirmó.

Otros líderes de la IA tienen una visión más pesimista sobre sus efectos en el mercado laboral. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha advertido repetidamente que la tecnología que desarrolla su empresa podría eliminar amplios segmentos de la fuerza laboral.

En un ensayo publicado el miércoles, Amodei —cuya startup cuenta con el respaldo de Amazon— propuso aumentar los impuestos a las ganancias de capital para financiar una renta básica universal como respuesta a un posible “apocalipsis laboral”.

Prometheus busca acortar los ciclos de diseño y manufactura, reduciendo la necesidad de prototipos físicos. Para ello, planea aprovechar datos de empresas tradicionales de ingeniería y manufactura en las que adquiera participaciones a través de una sociedad holding específica, para la cual Bezos y Bajaj buscan recaudar hasta US$ 100.000 millones, según informó previamente el FT.

La compañía ha contratado a cientos de empleados de distintas disciplinas de ingeniería física y ha reclutado talento desde empresas rivales de IA, incluyendo OpenAI, xAI y Meta.

Las empresas de IA han estado compitiendo ferozmente por un grupo limitado de talentos especializados. Se rumoreó que Mark Zuckerberg llegó incluso a entregar sopa casera a un potencial fichaje proveniente de OpenAI para convencerlo de unirse a Meta, lo que provocó reacciones similares de otras compañías tecnológicas.

“Si quieren que les prepare sopa, lo haré. Esa solicitud aún no me la han hecho”, bromeó Bezos.

Por su parte, Bajaj sostuvo que los trabajadores más talentosos elegirán Prometheus por encima de sus competidores gracias a “la filosofía de Jeff sobre la ambición orientada al cliente” y a una “profunda empatía por esos héroes anónimos que son los ingenieros que realmente construyen el mundo que nos rodea”.

“Nuestras vidas dependen de ellos y de hasta dónde puedan soñar”, agregó.

Bezos reconoció que abordar el vasto ámbito de la manufactura es un “desafío intimidante”, y afirmó que su visión es “empoderar a los ingenieros de todo el mundo para que hagan su mejor trabajo, lo hagan más rápido y logren llevar productos al mundo con mayor rapidez”.