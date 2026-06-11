Donald Trump designa a Jay Clayton como jefe de inteligencia de Estados Unidos
El Presidente se ha enfrentado a críticas en el Congreso por su elección de Bill Pulte como director interino de inteligencia nacional.
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Donald Trump propueso a Jay Clayton, expresidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés), para dirigir la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.
Clayton sucedería a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y aliado de Trump, quien había sido nombrado director interino de inteligencia nacional a principios de este mes tras la renuncia de Tulsi Gabbard.
Trump enfrentó a una creciente revuelta en el Congreso por el nombramiento de Pulte, quien no tiene experiencia conocida en inteligencia. Gabbard, exmiembro del Partido Demócrata, fue vista como una elección controvertida para dirigir las agencias de espionaje del país, y también había sido una crítica de larga data de las intervenciones estadounidenses en conflictos en el extranjero.
Clayton debe ser confirmado por el Senado antes de ser nombrado para el cargo de forma permanente.
Quien además es actualmente fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales federales de primera instancia más influyentes del país, y fue socio del bufete de abogados Sullivan & Cromwell. Trump afirmó en una publicación en redes sociales anunciando la nominación que "Pocas personas en la comunidad jurídica gozan del respeto que merece Jay".
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