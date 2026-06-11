Oracle se desploma en bolsa pese a anuncio de inversión de US$ 70.000 millones en la construcción de data centers en 2027

Los títulos retroceden por débiles proyecciones y en medio del mayor gasto de capital que preocupa a los inversionistas.

Oracle anunció este miércoles que invertirá US$ 70.000 millones el próximo año para financiar la construcción de sus centros de datos, en un contexto en el que el aumento de la deuda y el estancamiento de las previsiones de ingresos inquietan a los inversionistas.

El grupo de bases de datos anunció que el gasto de capital aumentaría un 25%, pasando de US$ 55.700 millones en el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de mayo. El gasto previsto se ajustaba en general a las expectativas y se produjo al mismo tiempo que Oracle anunciaba que preveía captar US$ 40.000 millones mediante deuda y capital en los próximos 12 meses.

La cifra de gastos se dio a conocer incluso cuando el grupo afirmó que su previsión de ventas para el próximo ejercicio fiscal se mantendría sin cambios, en torno a los US$ 90.000 millones que había previsto en marzo.

Las acciones de Oracle cayeron un 12% en la sesión matutina este jueves en Nueva York.

Oracle dispara su inversión en IA

Clay Magouyrk, codirector ejecutivo de Oracle, afirmó que la compañía entregó 1,2 gigavatios de capacidad en 2026 y que estaba logrando "avances significativos" en varios proyectos de grandes centros de datos, en particular para OpenAI.

El grupo con sede en Austin, Texas, busca demostrar una rentabilidad significativa tras firmar un contrato de US$ 300.000 millones con OpenAI a finales del año pasado para suministrar capacidad de centro de datos al fabricante de ChatGPT. El compromiso de Oracle, que incluye la financiación del coste inicial de la construcción, requiere una inversión considerable.

El gasto de capital del grupo, utilizado principalmente para financiar centros de datos de IA, aumentó a US$ 16.500 millones en su cuarto trimestre fiscal, lo que elevó su gasto anual a US$ 55.700 millones, por encima de los US$ 50.000 millones que había previsto anteriormente.

Oracle obtuvo miles de millones de dólares en deuda para ayudar a financiar el desarrollo de su infraestructura de IA, incluidos US$ 25.000 millones en febrero, después de comprometerse a preservar su calificación crediticia de grado de inversión.

Las acciones de la compañía habían caído casi un 40% desde su máximo alcanzado en otoño, antes de la publicación de los resultados este miércoles.

Los papeles retrocedieron a pesar de que Oracle registró ingresos superiores a los esperados, de US$ 19.200 millones en el cuarto trimestre. Los ingresos anuales de US$ 67.400 millones también superaron las expectativas.

“La infraestructura de IA hace que el mercado actual de infraestructura en la nube parezca pequeño”, dijo Magouyrk. “Todo lo que vemos indica que el tamaño de este mercado asciende a billones de dólares al año”.

Despidos masivos y presión inversionista

Oracle tuvo dificultades para equilibrar el costo de construir centros de datos con las exigencias de los inversionistas de obtener una prima superior a la habitual en sus proyectos. También ha encontrado resistencia en algunas zonas, como en Saline Township, Michigan, lo que ha provocado retrasos en los proyectos.

Los inversionistas cuestionan si Oracle puede ofrecer garantías adecuadas de que pagará sus deudas, dada su dependencia de un puñado de clientes para cumplir con sus enormes compromisos de arrendamiento, según informó anteriormente el FT .

La compañía recurrió a sus clientes para financiar los chips que se instalarán en sus centros de datos, lo que contribuyó a reducir su deuda. Indicó que los contratos de hardware prepagados y suministrados por los clientes ascienden ahora a un total de US$ 75.000 millones.

Oracle también realizó importantes despidos en el último trimestre, eliminando más de 30.000 puestos de trabajo con el objetivo de reducir costes y liberar capital para inversiones en IA. Anteriormente, había comunicado a los inversores que las herramientas de codificación le permitirían prescindir de un mayor número de desarrolladores, afirmando que la tecnología le estaba ayudando a aumentar su productividad.

La compañía afirmó tener reservas totales por valor de unos US$ 638.000 millones para ingresos futuros, conocidas como obligaciones de rendimiento restantes.

En abril, Oracle nombró a Hilary Maxson, exejecutiva de Schneider Electric, como directora financiera. Se incorporó varios meses después de que la compañía nombrara a Magouyrk y Mike Sicilia como codirectores ejecutivos, quienes liderarán los negocios de centros de datos y aplicaciones del grupo, respectivamente.

La empresa también obtuvo este miércoles un contrato de casi US$ 400 millones con el gobierno estadounidense para suministrar una plataforma de recursos humanos a varias agencias federales.