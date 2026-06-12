Exdirector de Grandes Contribuyentes del SII se suma a Valdés & Munita
La firma nació en 2025, luego de que Munita dejara la dirección del área tributaria de Barros & Errázuriz para emprender un proyecto propio junto a Valdés.
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El estudio Valdés & Munita anunció la incorporación de Sergio Henríquez, ex director de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien se suma al equipo liderado por Luis Carlos Valdés Correa y Magdalena Munita.
La firma nació en 2025, luego de que Munita dejara la dirección del área tributaria de Barros & Errázuriz para emprender un proyecto propio junto a Valdés, abogado con más de cuatro décadas de experiencia y una extensa trayectoria en reconocidos estudios nacionales.
Según informó la firma, la llegada de Henríquez marca un nuevo paso en el crecimiento de la oficina, destacando su experiencia en el sector privado y su paso por una de las áreas más relevantes del SII.
Con esta incorporación, Valdés & Munita busca consolidar una propuesta de asesoría integral que combine derecho corporativo, tributario y resolución de conflictos. Según explican sus socios, el objetivo es acompañar a las compañías en la prevención de contingencias y en la gestión de disputas complejas, integrando la experiencia del mundo público y privado en una misma estrategia.
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