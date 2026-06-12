Walmart nombra a la estadounidense Annie Walker como la primera mujer CEO de la empresa en Chile

Walker, quien tiene una trayectoria de 24 años en el retailer, hasta ahora lideraba las operaciones de la Unidad Negocios Este en EEUU del grupo.

Tras ocho meses finalmente la gigante estadounidense Walmart terminó con el suspenso y definió a quien liderará sus operaciones en Chile y, por primera vez desde que aterrizó en el país en 2009, se trata de una mujer.

Se trata de la estadounidense Annie Walker, quien hasta ahora ejercía como vicepresidenta senior de Operaciones de la Unidad de Negocios Este de Walmart en EEUU, liderando una red de más de 800 tiendas. Dejará esa posición para, en los próximos días, asumir como CEO de la compañía en Chile, según anunció la matriz de los supermercados Lider este viernes.

Walker ha desarrollado toda su carrera profesional en Walmart, sumando casi 24 años dentro del retailer. Apenas se graduó como ingeniera industrial en el Georgia Institute of Technology -con especialización en cadenas de suministro-, la norteamericana entró a trabajar en la supermercadista y de ahí en adelante siguió escalando por la estructura corporativa de la multinacional.

De hecho, según su cuenta de Linkedin, ser CEO de las operaciones en Chile será el dieciseisavo cargo que desempeñará la gerenta en Walmart, luego de pasar por una serie de roles, dirigiendo equipos en categorías que van desde alimentos y consumo masivo hasta mercaderías generales y vestuario.

En el comunicado que anunció su llegada a Chile, el vicepresidente ejecutivo y gerente de Operaciones de Walmart Internacional, Kyle Kinnard, sostuvo: “Annie aporta una profunda experiencia operacional, una destacada trayectoria conduciendo equipos en entornos de alta complejidad, y un gran conocimiento en el desarrollo del e-commerce y la integración de canales digitales con la operación de tiendas, capacidades que serán fundamentales para llevar nuestra propuesta omnicanal al siguiente nivel”.

Por su parte, Walker declaró: “Es un honor llegar a Walmart Chile, una compañía con marcas queridas por los habitantes del país, una red de tiendas que llega a todo el país, incluso a zonas alejadas como Putre o el archipiélago de Juan Fernández”.

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Walmart en Chile

La estadounidense llega a dirigir el negocio chileno en un momento que la firma ha definido para crecer, desarrollando un plan de inversión por más de US$ 1.700 millones.

“Veo una oportunidad enorme para seguir desarrollando una propuesta omnicanal que combine lo mejor de nuestras tiendas con un e-commerce en plena expansión. Junto a un equipo de más de 41.000 colaboradores, mi compromiso es seguir fortaleciendo esa cercanía con nuestros clientes, ayudando a las familias chilenas a ahorrar dinero y vivir mejor”, sostuvo Walker en el comunicado.

Actualmente, la empresa opera más de 400 tiendas a lo largo del país, liderando el negocio supermercadista con las marcas Lider, Superbodega aCuenta y Central Mayorista.

“Chile es un mercado estratégico para Walmart International, con un enorme potencial de crecimiento y clientes exigentes que nos desafían a ser cada día mejores. Nuestro plan de inversión en ese mercado refleja la confianza que tenemos en el país y en la oportunidad que tenemos por delante”, afirmó Kinnard.

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Los CEO

Además de ser la primera mujer, Walker también será la primera estadounidense en dirigir el negocio de la empresa en Chile.

Cabe recordar que el puesto estaba vacante desde el pasado 7 de octubre, cuando Cristián Barrientos oficializó su salida de las operaciones locales para pasar a asumir como CEO de la empresa para México y Centroamérica, uno de los negocios más grandes de la supermercadista en todo el mundo.

No fue el primer chileno en pasar a ocupar ese puesto clave en la estructura corporativa de la norteamericana: Enrique Ostalé también se sentó en ese asiento entre 2013 y 2022.

Ostalé -hoy presidente del directorio de Softys y que hace poco dejó esa misma posición en Falabella- fue, de hecho, el primer CEO que tuvo Walmart en Chile.

Cuando migró a México, fue reemplazado por el argentino Horacio Barbeito, que hoy es presidente y CEO de Old Navy en todo el mundo. Luego, las operaciones chilenas fueron lideradas por el mexicano Gian Carlo Nucci, hoy en el rubro de las energías renovables como socio de Greening España. Posteriormente, vendría el turno del argentino Gonzalo Gebara, hoy CEO de La Serenísima y que recientemente ingresó al directorio de Tottus, en el Grupo Falabella.

Esa lista de ejecutivos la completaba Barrientos y, ahora, será el turno de Annie Walker.