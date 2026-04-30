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El primer año de Trautmann a la cabeza del Santander

Los 12 meses del ejecutivo al frente del Banco Santander han sido intensos, con nuevos negocios, cambios y crisis. Pero por sobretodo se ha impulsado el actuar bajo los nuevos lineamientos de Ana Botín y la estrategia One Transformation, un plan ultra ambicioso que implica que el banco opere como una fintech y que haga sentir su impronta global.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 18:55 hrs.

Sandra Burgos Banco Santander Banca Ana Botín
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

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