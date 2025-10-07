El chileno Cristián Barrientos asume como presidente y CEO de Walmart México y Centroamérica

El ejecutivo ocupaba este cargo de manera interina desde agosto de este año. Dicha posición también fue ocupada por el actual presidente de Falabella, Enrique Ostalé, entre los años 2013 y 2022.

Walmart informó a a sus accionistas la designación oficial del chileno Cristián Barrientos Pozo como presidente ejecutivo y CEO de Walmart México y Centro América.

Su carrera en el retail comenzó hace más de 26 años, desempeñándose en diversas áreas durante la administración de D&S para luego integrar la operación de Walmart en Chile, donde se desempeñaba como CEO hasta que en agosto asumió de manera interina en el cargo en el cual ahora fue ratificado, tras la salida de Ignacio Caride.

"Su compromiso y pasión por el retail lo llevaron a construir una sólida carrera en diferentes áreas comerciales y de operaciones", destacó la cadena de origen estadounidense haciendo referencia a Barrientos.

La carrera del ejecutivo tiene varias etapas. En 2007, el lideró la creación del formato SuperBodega aCuenta, posicionándolo exitosamente como un modelo de crecimiento en el mercado. En 2012, se incorporó a Walmart México como vicepresidente de operaciones de Bodega Aurrera y en 2016 fue nombrado vicepresidente senior, supervisando los tres formatos de Bodega. En 2018 fue promovido a CEO de Walmart Centroamérica, liderando cinco países. En 2020, regresó a México como director de Operaciones.

A inicios del 2023, el ejecutivo asumió como CEO de Walmart Chile, "donde su visión estratégica, centrada en el propósito y en el cliente ha sido clave para transformar el negocio en Chile y proyectarlo hacia el futuro", dijo la matriz de los supermercados Lider.

"Bajo su liderazgo, la cultura se ha consolidado como una verdadera ventaja competitiva, fortaleciendo la forma en que operamos y servimos a nuestros clientes", resaltó la cadena. "Al mismo tiempo, ha impulsado iniciativas que promueven la regeneración, el apoyo a las comunidades y la ambición de devolver sonrisas al país, conectando con orgullo a Chile con la experiencia y aprendizajes de otros mercados de Walmart en el mundo", añadió.

"Pronto informaremos sobre reemplazo de Cristián para el cargo de CEO de Walmart Chile", cerró su declaración la empresa.

Vale decir que Barrientos no es el primer chileno en el cargo. El actual presidente de Falabella, Enrique Ostalé, ocupó esta misma posición en la gigante estadounidense entre los años 2013 y 2022.