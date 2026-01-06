Click acá para ir directamente al contenido
Reinaldo Sánchez, presidente de la asociación gremial de buses de la V Región, advierte por masivo paro desde este viernes y acusa distorsión de subsidios frente a Santiago

El dirigente reveló que la presión sindical podría adelantar la movilización originalmente fijada para el 15 de enero debido a una deuda estatal de casi $ 2.500 millones y una brecha tarifaria de 80% respecto a la capital. Unas 400 máquinas paralizarían afectando a cerca de 200 mil pasajeros.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Martes 6 de enero de 2026 a las 18:25 hrs.

paro transporte Valparaíso regiones deuda gremios
