Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”

El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.

“El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía, reflejando la solidez de nuestro modelo de negocios, la disciplina financiera sostenida y la capacidad de ejecución de nuestros equipos en un entorno competitivo exigente”, dijo Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp, en su carta anual a los accionistas de la compañía.

La firma cerró 2025 con un alza de 17,6% en sus utilidades, que alcanzaron los $ 50.611 millones. El segmento de Ingeniería & Construcción -particularmente los grandes proyectos mineros de la región- impulsó sus resultados. Además, la compañía indicó que el negocio inmobiliario mostró señales de recuperación durante el año pasado, reflejadas en un mayor nivel de promesas y en una escrituración combinada anual que superó la registrada el año previo.

“Estos resultados no solo evidencian un buen ciclo operativo, sino también la consolidación de una estrategia construida con visión de largo plazo”, sostuvo Navarro, quien dijo que la integración de dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza no constituye un ejercicio accesorio, sino un componente estructural del modelo de negocios.

“La seguridad y el cuidado de las personas, el respeto por el entorno y el cumplimiento normativo forman parte de los principios que orientan nuestra actuación institucional. Mirando hacia adelante, el desafío será consolidar estos avances, mantener disciplina estratégica y fortalecer la resiliencia del negocio frente a un entorno en permanente transformación”, señaló el empresario.

El CEO Jorge Meruane, también en su carta anual a los accionistas, destacó que el desempeño de la compañía se enmarcó “en un contexto de mercado desafiante, pero con dinamismo en términos de oportunidades de negocio principalmente en el sector de la minería y con un mercado inmobiliario que mostró una tendencia más activa en la segunda mitad del año”.

“Estos factores, sumados a la ejecución de nuestra estrategia y de nuestra agenda de transformación digital e innovación, nos permitieron alcanzar estas cifras récord y fortalecer nuestra posición de liderazgo en la industria”, aseguró el ejecutivo, quien dijo que, durante el año 2025, la compañía estuvo muy activa en términos de contratación, empleando 70 millones de horas hombre comparado con 65 millones de 2024.

Explicó que la unidad de Ingeniería & Construcción (ICSA), mostró mayor actividad durante el año en 2025 especialmente en grandes iniciativas mineras, como el Proyecto Nueva Centinela de Antofagasta Minerals. Además, dijo que la unidad inmobiliaria (IACO) reflejó un mayor nivel de escrituración combinada, en especial hacia la segunda mitad del año, impulsado por la implementación del subsidio a la tasa hipotecaria, así como un mayor avance de construcción en proyectos DS49.

Meruane estimó que (considerando la tendencia creciente del catastro de inversiones que muestran los estudios de diversas instituciones, como también la ejecución de proyectos recientemente incorporados en nuestro backlog) el segmento de negocios de I&C continúe con un buen dinamismo para este año 2026.

“Es primordial estar atentos a las necesidades de nuestros clientes y a las oportunidades de negocio, ofreciendo el mejor servicio en sectores donde tenemos ventajas competitivas y con potencial crecimiento”, sostuvo.

Sobre la industria inmobiliaria, destacó “un ambiente más positivo en términos de ventas de viviendas”, principalmente durante la segunda mitad de 2025, impulsada por el subsidio a la tasa hipotecaria para viviendas nuevas con un valor menor a 4.000 UF.

“El desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta inmobiliaria seguirá siendo foco de nuestro negocio inmobiliario, buscando mejoras en eficiencia y rentabilidad de nuestros proyectos, y que se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, dijo el CEO.