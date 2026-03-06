Zoom a los negocios de los Délano Méndez… mucho más allá de Dominga

Duero se llama el family office que integran los 9 hijos del empresario Carlos Alberto Délano. Por supuesto el área minera, a través de Andes Iron, es su principal inversión. Y para su proyecto Dominga -que ya suma casi 13 años de tramitación ambiental- no han bajado los brazos y, al contrario, tienen contemplado sumar un socio estratégico que aporte capital y know how, para lo cual están en conversaciones con un banco de inversiones internacional. Pero este family, cuyo ADN explícito es tener un verdadero foco empresarial y no ser pasivos o administrar liquidez, participa además en un enorme número de compañías en los sectores inmobiliario, agrícola y en inversiones directas. En Duero, cada hermano participa con un noveno de la propiedad como socios y no hay un solo líder. Todos los hermanos se reparten directorios, comités y áreas de trabajo. Así funciona Duero.

A diferencia de otros family office, Duero no es un grupo rentista. Este conglomerado inversor vinculado a la familia Délano Méndez aglutina múltiples negocios que están en manos de los nueve hijos del empresario Carlos Alberto Délano Abbott, conocido por su participación en Empresas Penta (ver recuadro). Délano Abbott, cuentan personas cercanas a él, creó este family con el propósito explícito interno de que tuviera un ADN verdaderamente empresarial, de creación de negocios, y no pasivo o de administración de activos y de la liquidez ya lograda.



Por supuesto es el rubro minero, a través de la sociedad Andes Iron -donde poseen el 76%-, la principal inversión de Duero. Y su proyecto de hierro y cobre Dominga el más conocido y el que desde hace años acapara titulares, tras casi 13 años de tramitación ambiental y en medio de un eternizado bucle administrativo-judicial. En sus últimos capítulos los gestores sumaron hace unos días un recurso de queja interpuesto en la Corte Suprema y otro de reclamación ante la justicia ambiental, para lograr al fin viabilizar la iniciativa ubicada en la Región de Coquimbo, en La Higuera, que demanda una inversión de US$ 2.500 millones.



Conocedores de la interna de Duero afirman que la familia tiene la total intención de desarrollar el proyecto Dominga en el corto plazo. E incluso ya tienen contemplado sumar un socio estratégico que aporte capital y know how, y para ello, están en conversaciones con un banco de inversiones internacional.



Pero Duero es mucho más que minería. Puertas adentro, los nueve hermanos -Verónica, Carlos, Macarena, Pablo, José Luis, Tomás, Andrés, Benjamín y Agustín Délano Méndez- han desarrollado un nutrido abanico de negocios que también abarca los rubros financiero, agrícola, inmobiliario, inversiones directas en varias compañías, además de actividades de corte social.

Los 9 y sin “delfín”

Primero, la organización. Desde un punto de vista formal, los hermanos Délano Méndez controlan el family office a través de la sociedad Delmen (ver recuadro), que es la continuadora de Inversiones Duero, aunque el nombre y la “marca” sigue siendo Duero.



En su orgánica interna funcionan con un gobierno corporativo liderado por un directorio que integran los nueve hermanos, que se reúnen mensualmente para conocer del avance de los negocios de cada área y tomar decisiones estratégicas. Y si bien en la instancia actúa como presidente Carlos Délano Méndez, testigos directos de esta orgánica explican que no hay ningún “delfín”, sucesor o líder, pues las responsabilidades están repartidas balanceadamente entre los hermanos, a través de comités, directorios y áreas de trabajo que se distribuyen para encabezar. De hecho, cada área es liderada por alguno de los hermanos, quienes, a su vez, cuentan con diferentes comités de negocios que se reúnen semanalmente, y que están integrados por miembros de la familia y también algunos asesores externos.



En Duero además se apoyan en la asesoría legal general de Juan Pablo Novoa -casado con Macarena Délano-, y Andrés Délano, quienes son los responsables de los temas legales en general y de interactuar con las oficinas externas que asesoran a Duero, como PPU, Fuenzalida del Valle y Alcaíno.



Y, además, el family tiene un área interna propia de administración y finanzas, cuyos responsables son Macarena Délano (finanzas) y José Luis Délano (administración), apoyados por Tomás Délano, quienes son los responsables de la contabilidad, back office, administración y finanzas, y consolidan la información para el directorio.



En el área minera de Andes Iron -que además de Dominga participan con el 50% en otro proyecto de hierro de nombre Imán, en Vallenar, que está en trámites ambientales para prospectar recursos y reservas-, los directores son José Luis y Carlos Délano Méndez, quien además es presidente. La administración, en tanto, es liderada por Pedro Ducci como gerente general, el cónyuge de Verónica Délano. Y participa también Agustín Délano, quien es director de Estudios y Desarrollo, desde donde lidera temas vinculados con la sostenibilidad, comunitarios, gestión de proveedores, entre otros.

Inmobiliarios: Chile, Paraguay, Uruguay, España y Estados Unidos

Pablo y Benjamín Délano son los hermanos que lideran el área inmobiliaria, apoyados por un “comité de negocios” integrado por Tomás Délano, Carlos Délano y por el externo Rodrigo Guzmán (presidente y director inmobiliario de Ameris).



El foco que le han imprimido a esta área es el desarrollo de proyectos residenciales de primera y segunda vivienda, tanto casas como departamentos. En la actualidad, en Chile, tienen en desarrollo cuatro proyectos DS19 -de vivienda social- en la RM y regiones, asociados con la sociedad Comosa, de la familia Montalva; también edificios residenciales en sociedad con Patagonland, en Valdivia, Osorno y Papudo, y otro en Las Condes en sociedad con la constructora Ingetasco. Y también proyectos de Townhouses en Las Condes, y están realizando un proyecto de reconversión de un edificio en el sector de Parque Forestal.



Pero, además, en el extranjero, también existe una nutrida cartera de proyectos. Están participando junto a otros inversionistas en el desarrollo de una decena de proyectos de vivienda en España -Madrid, Málaga, Marbella, Alicante, Bilbao, Tenerife, entre otros-, gestionados por Ameris, Exxacon, WildSur y Neinor, participación que estuvo directamente gestionada por Pablo Délano, quien vivió en España entre 2022 y 2025.

Además, en Paraguay están desarrollando un edificio en Asunción, y en Uruguay, en Montevideo, junto a Patagonland están desarrollando cuatro proyectos combinados de casas y edificios.



Y en Estados Unidos, junto al family office de la familia Lavín, tienen inversiones inmobiliarias administradas por Penta Las Américas, que es gestionada por Horacio Peña. Se trata de proyectos multifamily en distintos estados como Florida, Carolina del Norte y Texas, entre otros.

Agrícola e inversiones

Gestionada por José Luis Délano -apoyado en la gestión por Samuel Irarrázaval y Patricio Vidal (externo)- el área agrícola es otro de los pilares de Duero. Cuentan con producción ganadera propia y son los accionistas principales de Feria de Osorno S.A, ostentando el 31,56% de la propiedad, a través de Inmobiliaria Duero, en sociedad y con mismo porcentaje que la familia Cariola, los otros accionistas de referencia de esta firma. De hecho, José Luis es vicepresidente de Feria de Osorno y Pedro Ducci -el cónyuge de Verónica Délano- es director de la mencionada compañía, que agrupa al Frigorífico Osorno, Ferosor (insumos agrícolas) y la Feria Ganadera de Osorno.



Y en el sector frutícola, Duero tiene actividad productiva en la zona Rapel junto a la familia Zegers Riesco.



A su turno, el área inversiones es gestionada por Tomás Délano desde 2023, apoyado por Macarena y José Luis Délano en la gestión y por un comité en el que participan Pablo y Carlos Délano. Acá el foco son distintos instrumentos financieros, locales e internacionales, con una cartera diversificada en renta fija y variable. Además, participan en fondos de distintos gestores nacionales, como LarrainVial, Ameris, Moneda, GSI, Compass, Security, entre otros, e internacionales, como Blackstone, JP Morgan y Oaktree. En los fondos en que invierten es habitual que algún integrante de Duero participe en los comités de inversiones o de vigilancia.

Capitalizarme, Oxzo, Airlife

Otra rama de Duero son las inversiones directas en algunas empresas, participando en la actualidad de varias compañías. Una es Capitalizarme, en el rubro proptech, fundada por Gabriel Cid, y en la que participa activamente Carlos Délano. Otra es Oxzo, a través de Altis, que está inserta en la prestación de servicios para la industria salmonera. Con la boutique financiera Altis Duero tiene alta cercanía, y de hecho en el pasado fueron con ellos parte de los inversores tras Blue Express, vendida a Empresas Copec, en 2022.



Y otra firma en la que Duero participa es Airlife, inserta en el segmento purificación de aire, en sociedad con la familia Varela, entre otros inversionistas, y donde Pablo Délano participa como director. Y también participan en otras Startups, como la mexicana DD360 y Galgo, entre otras.



A esto se agrega un área social, a cargo de Verónica Délano, en la que un foco especial es el apoyo a la Fundación Teletón, donde Carlos Alberto Délano Abbott fue director durante cerca de 30 años. También realizan donaciones y aportes enfocados en educación, infancia, deporte y personas con discapacidad. Por ejemplo, en el área deportes, donaron un gimnasio para un colegio vulnerable de la comuna de San Ramón, y en el área infancia financian un programa de bienestar socio emocional, que se aplica en colegios particulares y también vulnerables de la RM. Y en el área educacional, el principal foco de aportes es a la UDD, donde Carlos Alberto Délano es fundador.

Las normas en Inversiones Delmen y el “socio industrial”

En noviembre del año pasado, Carlos Alberto Délano y sus nueve hijos concurrieron a una notaría en calle Huérfanos, en Santiago Centro, y allí oficializaron un cambio en Inversiones Delmen Limitada, absorbiendo esta firma a Administradora Duero, la que finalmente fue disuelta.



A propósito de aquel cambio societario quedó plasmado cómo este grupo inversor se gobierna. Cada uno de los nueve hermanos posee un noveno del capital y derechos sociales en Delmer -es decir, un 11,11%-, mientras el patriarca no aparece en la propiedad, pero sí con derecho a percibir utilidades.



“Don Carlos Alberto Délano Abbott ha aportado su trabajo personal en la gestión y administración de los negocios sociales, especialmente considerando su experiencia empresarial, en lo referente a las decisiones de inversión de la sociedad, en calidad de socio industrial. Por el aporte de su trabajo personal, el socio industrial tendrá derecho a una participación en las utilidades sociales no inferior al 2,5% de las utilidades líquidas disponibles conforme al último balance general finalizado en el ejercicio comercial inmediatamente anterior”, dice parte de ese texto.

Empresas Penta, el 25% en manos de los hijos

Empresas Penta sigue siendo el holding empresarial donde la familia Délano tiene concentrado sus principales negocios junto a sus socios históricos, la familia Lavín.

En paralelo, ambas familias cuentan con sus propios family office a través de los cuales han ido desarrollando negocios y concretando inversiones de manera independiente. En el caso de Carlos Eugenio Lavín y su familia, el family es Convento Viejo.

En Empresas Penta cada grupo controla la sociedad con milimétrica simetría: 49,996% cada parte. En el caso de los Délano, aquella participación se desglosa en un 17% en manos del padre, Carlos Alberto Délano Abbott; un 7% en manos de su señora Verónica Méndez, y el 25,9% en manos de los hijos Délano-Méndez, según datos públicos de una última memoria disponible.

En Empresas Penta siguen radicados varios negocios. Uno es el 99% de la compañía de seguros de vida Penta Vida y el 63% de Penta Financiero, a través de la sociedad Banpenta II, que desarrolla básicamente el negocio de factoring. Además, Empresas Penta posee el 70% de Penta Las Americas AGF, que a través de diversos fondos de inversión con terceros aportantes participan en muy variados negocios inmobiliarios -con proyectos en Chile y Estados Unidos-, de infraestructura (concesiones viales), en parques cementerios (Parques de Chile) y hoteleros, siendo en este último caso uno de los más conocidos la concesión del Sheraton Miramar, en Viña del Mar, que aún le quedan dos décadas hasta el término de la concesión.

Otra sociedad es Agrícola Mercedario, con vastas actividades frutícolas a través del Packing Merquen y de la sociedad Exportadora Quelen, que desarrolla negocios en Chile y Perú, en la zona de Trujillo. En este rubro agroindustrial, cuyo foco son las nueces y fruta fresca, como arándanos, cerezas y mandarinas, etc, en enero pasado acaban de ingresar a tramitación ambiental un proyecto de ampliación de la planta Quelen Fruit, en la zona de Paine, con una inversión de US$ 58 millones.

Otro eslabón de esta cadena es la sociedad Arrimaq, dedicada al arriendo y venta de maquinaria tipo grúas horquilla, y que fue adquirida hace más de una década por Empresas Penta a través de su área de capital de riesgo.

Ingeniería, derecho, periodismo y filosofía: Quiénes son los hermanos Délano Méndez

Verónica Délano es periodista de la UC y Diplomada en Alta Dirección de la Universidad del Desarrollo. Trabajó como colaboradora en Revista Capital durante cuatro años. Después fue encargada de comunicaciones de la SIP, entidad en la que hoy es miembro del consejo. Y también integra el consejo directivo de la UDD. En Duero participa desde hace más de una década como encargada de temas sociales, comunicacionales y de marketing.



Carlos Délano es ingeniero comercial de la UC y Master of Science in Management de la Universidad de Stanford. Y además de sus responsabilidades en Duero, es director de Empresas Penta, Penta Vida, Penta Las Américas y Sheraton Miramar.



Macarena Délano es ingeniera comercial de la UC. En el pasado trabajó en Empresas Banmédica y tras vivir algunos años en el extranjero, hace más de una década trabaja en Duero, donde actualmente es la encargada del área finanzas.



Pablo Délano es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC). Tras trabajar en el Banco Penta -donde llegó a ser gerente comercial de la Banca Privada-, en la actualidad lidera el área inmobiliaria en Duero, es director de Empresas Penta y de Penta Financiero y participa en algunos emprendimientos propios.



José Luis Délano es ingeniero en Administración de Empresas de UGM y postgrado en finanzas del ESE Business School. En el pasado trabajó en AFP Cuprum y actualmente encabeza el área agrícola y administrativa de Duero. Y, de manera personal, es accionista de Patagonland, la gestora de bienes raíces donde comparte propiedad con Diego Errázuriz.



Tomás Délano es ingeniero comercial de la UC y MBA de la Universidad de Chicago. En el pasado trabajó en Banco Penta en el área de finanzas corporativas. Y tras volver de su MBA, se incorporó al brazo de private equity de LarrainVial, Activa, donde llegó a ser gerente general. Hoy lidera el área de Inversiones de Duero y es director de Penta Vida.



Andrés Délano es abogado de la UDD y Magister en Derecho de los Negocios de la UAI. En el pasado trabajó en el estudio Pérez de Arce, mientras hoy es asesor legal general de Duero y es director de Penta Las Américas. A nivel personal, participa como inversionista en proyectos de innovación, como en Juan Esparraguito, un emprendimiento fundado por Tomas Vial, un mercado fresco online, que surgió en medio de la pandemia, con la idea de llevar productos -frutas, verduras, carnes, etc- a domicilio. El ingreso de Délano se dio en el marco de una ronda de financiamiento con “family and friends” que activó esa firma.



Benjamín Délano es ingeniero comercial de la UDD. En el pasado, trabajó en Patagonland durante tres años y hoy lidera el área inmobiliaria de Duero, y es director de Penta Agrícola. También es inversionista en emprendimientos independientes.



Agustín Délano es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile y cuenta con un Posgrado en Data, Economics and Design of Policy en el MIT y Diplomado en Investigación Cualitativa para Estudios Sociales en la Universidad Católica. Trabajó como consultor analista en Dinámica Plataforma, y actualmente es director de Estudios y Desarrollo en Andes Iron, desde donde lidera temas vinculados con la sostenibilidad, vinculación comunitaria, gestión de proveedores, inversión social, entre otros.