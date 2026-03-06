Click acá para ir directamente al contenido
Zoom a los negocios de los Délano Méndez… mucho más allá de Dominga

Duero se llama el family office que integran los 9 hijos del empresario Carlos Alberto Délano. Por supuesto el área minera, a través de Andes Iron, es su principal inversión. Y para su proyecto Dominga -que ya suma casi 13 años de tramitación ambiental- no han bajado los brazos y, al contrario, tienen contemplado sumar un socio estratégico que aporte capital y know how, para lo cual están en conversaciones con un banco de inversiones internacional. Pero este family, cuyo ADN explícito es tener un verdadero foco empresarial y no ser pasivos o administrar liquidez, participa además en un enorme número de compañías en los sectores inmobiliario, agrícola y en inversiones directas. En Duero, cada hermano participa con un noveno de la propiedad como socios y no hay un solo líder. Todos los hermanos se reparten directorios, comités y áreas de trabajo. Así funciona Duero.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 7 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Los 9 y sin “delfín”
Inmobiliarios: Chile, Paraguay, Uruguay, España y Estados Unidos
Agrícola e inversiones
Capitalizarme, Oxzo, Airlife
Las normas en Inversiones Delmen y el “socio industrial”
Empresas Penta, el 25% en manos de los hijos
Ingeniería, derecho, periodismo y filosofía: Quiénes son los hermanos Délano Méndez

