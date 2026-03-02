Corte Suprema deja sin efecto multas del TDLC por interlocking contra Hurtado, Consorcio y LarrainVial
El máximo tribunal concluyó que “los requeridos no han incurrido en el ilícito que les fuera imputado, al no configurarse los elementos del tipo respectivo”.
Noticias destacadas
A menos de un año de la sentencia y condena por presunta vulneración de las normas de interlocking denunciado por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Consorcio, la matriz de LarrainVial y el empresario Juan Hurtado Vicuña, el caso tomó un vuelco.
Este lunes, la Corte Suprema decidió acoger los requerimientos presentados por las defensas de los sancionados y rechazó la resolución del organismo, asegurando que los imputados no habrían incurrido en el ilícito denunciado.
En detalle, el TDLC había determinado que tanto Consorcio, LarrainVial y Hurtado infringieron la prohibición de participación simultánea de un mismo director o ejecutivo relevante en dos o más empresas competidoras, establecida en el artículo 3° letra d) del DL 211, hecho acusado en un requerimiento de la FNE de diciembre del 2021.
En su resolución, el organismo condenó a los requeridos al pago de multas que superaban los $ 2.500 millones, de los cuales $ 65 millones debía pagar Hurtado; $ 974 millones, Consorcio; y $ 1.602 millones, LarrainVial.
Sin embargo, el máximo tribunal rechazó la sentencia del TDLC. En su reciente fallo, la Corte Suprema aseguró que Consorcio y LarrainVial “no revisten la condición de ‘empresas competidoras’” en los términos de la ley de interlocking, por lo que Hurtado “no ha podido incurrir en la hipótesis legal aludida, precisamente porque no se cumple un requisito indispensable para la configuración de la infracción imputada”.
De esta manera, la última instancia judicial “concluyó que “los requeridos no han incurrido en el ilícito que les fuera imputado, al no configurarse los elementos del tipo respectivo”.
Para la instancia, LarrainVial fue representada por el socio del estudio Pellegrini & Rencoret, Julio Pellegrini, mientras que Consorcio por el socio de Claro & Cía, Cristóbal Eyzaguirre. Por su parte, Juan Hurtado fue asesorado por el socio de Alcaíno Abogados, Alfredo Alcaíno.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
Nuevo instrumento de planificación abrió una inédita disputa entre empresas: mientras Enaco pidió que se declare ilegal el decreto alcaldicio, el holding liderado por Peter Hiller se alineó con la municipalidad.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete