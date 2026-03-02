Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Corte Suprema deja sin efecto multas del TDLC por interlocking contra Hurtado, Consorcio y LarrainVial

El máximo tribunal concluyó que “los requeridos no han incurrido en el ilícito que les fuera imputado, al no configurarse los elementos del tipo respectivo”.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Lunes 2 de marzo de 2026 a las 12:09 hrs.

LarrainVial Consorcio interlocking Corte Suprema Cristóbal Muñoz TDLC
<p>Corte Suprema deja sin efecto multas del TDLC por interlocking contra Hurtado, Consorcio y LarrainVial</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tribunal Europeo confirma colusión de Latam y LAN Cargo y la obliga a pagar 2 millones de euros
2
Internacional

Navieras desvían buques por el cabo de Buena Esperanza tras cierre del Estrecho de Ormuz
3
Empresas

Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
4
Empresas

Falabella y Cencosud reducen sus dotaciones en la región en más de 65 mil trabajadores desde sus máximos niveles de contratación
5
DF MAS

Empresas Gasco, tras la tragedia en Renca: “Buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales”
6
Mercados

Dólar sube $ 10 al inicio de la tarde por compras globales y fuerte alza del petróleo tras escalada del conflicto en Medio Oriente
7
Economía y Política

Fuerte alza en recaudación del impuesto a combustibles al cierre de 2025
8
DF MAS

Patricio Dussaillant, próximo presidente de TVN, y el libro de la Segegob de Bachelet donde plasmó sus ideas sobre televisión y política
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete