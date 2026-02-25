Economistas anticipan que el desempleo persistirá en torno a 8% al partir el año

Acorde con la encuesta de Bloomberg, entre los analistas se espera una tasa de desocupación de 8,1% para el período correspondientes al trimestre móvil noviembre-enero, que dará a conocer el INE este viernes.

Una tasa de desempleo que se mantiene en torno al 8% -muy en línea con el cierre de 2025- debería confirmar el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este viernes, en el marco de la publicación de las cifras que arrojó la Encuesta Nacional de Empleo correspondiente al trimestre móvil noviembre-enero, es decir, la medición que sumará el primer mes del nuevo año.

“Es importante recordar que este trimestre móvil solo incorpora un mes de 2026, por lo que aún no refleja plenamente la mejora reciente en las expectativas empresariales”, dijo la investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes.

Por ello, opinó que la demanda por puestos de trabajo formales y en el sector privado probablemente seguirán débil al menos para el trimestre móvil en análisis. “En el margen, es esperable que continúe el dinamismo del empleo informal, que hasta ahora ha funcionado como amortiguador frente al estancamiento del empleo formal y ha permitido contener la tasa de desempleo”, añadió.

Las últimas cifras conocidas, correspondientes al trimestre octubre-diciembre de 2025, mostraron una leve caída anual en la tasa de desempleo de 0,1 punto porcentual (pp.) llegando a 8% en dicho período.

El investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), José Acuña, tamposo ve posible números más favorables. “Las cifras del mercado laboral los últimos meses vienen mostrando indicios de una recuperación muy débil”, mencionó.

“El fenómeno persistente en el mercado laboral es que las mejoras en la tasa de desempleo observadas en los últimos meses han sido impulsadas principalmente por empleo de mala calidad, ya que la mayor parte de la creación en este último periodo proviene del subempleo, que son trabajos que se ejercen a jornada parcial de manera involuntaria o donde los trabajadores están sobrecalificados para dicho empleo”, esbozó.

Aunque Acuña ve factible observar una tasa menor al 8%, apuntó que no se deben esperar caídas importantes dado que no ha habido cambios estructurales en el mercado laboral.

¿Qué dice el mercado?

Según el sondeo de Bloomberg, los analistas esperan que la tasa de desempleo local suba hasta un 8,1% en el trimestre móvil noviembre-enero.

De acuerdo con la información de la encuesta, algunos de los que apuestan por ese número son el economista de Goldman Sachs, Sergio Armella, y su par en Rabobank, Mauricio Une. Más pesimista es el analista de UBS Europa, Rafael De La Fuente, que prevé un 8,3%.

Mientras que hay dos analistas que apuestan por una tasa en 7,9%: Andrés Abadía de Pantheon Macroeconomic y Vittorio Peretti de Banco Itaú.

“Es posible que, con la tasa actual en 8%, esta caiga si es que hay una sorpresa en la creación de empleo. Pero nosotros estamos esperando un 8,1%, principalmente influenciado por factores estacionales”, dijo el analista económico de BTG Pactual, Martín Gutiérrez.