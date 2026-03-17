El ingeniero comercial agregó que cierra este ciclo con la convicción de que, junto a la mesa directiva y la administración, “he contribuido a situar al Grupo Falabella en una mejor posición que hace tres años”.
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Enrique Ostalé se despide de Falabella: "He contribuido a situar al grupo en una mejor posición que hace tres años"
El expresidente del directorio del retailer destacó que, en medio de un escenario complejo para la compañía, la gestión se enfocó en simplificar la operación y fortalecer sus bases, asegurando que los objetivos trazados durante ese periodo se cumplieron.
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En 2023, Enrique Ostalé asumió la presidencia del directorio de Falabella, marcando un hito en la historia del grupo: se convirtió en el primer timonel ajeno a las familias fundadoras del retailer. Su llegada se dio en medio de uno de los momentos más complejos de la compañía, con el desafío de encauzar sus resultados tras la profunda crisis que había deteriorado su posición financiera.
Hoy, a tres años de ese aterrizaje, Ostalé dejó la compañía, luego de que no fuera considerado en la reciente renovación del directorio, poniendo fin a su etapa en el holding.
Su despedida se produjo a través de una publicación en LinkedIn, donde, junto con agradecer a los trabajadores del grupo, realizó un balance de su gestión y del momento actual de la empresa. En el mensaje, destacó tanto los avances como la exigencia del periodo que le tocó encabezar.
“Han sido años en los que hemos logrado resultados muy positivos, pero también un periodo intenso que exigió decisiones difíciles, enfoque estratégico y, sobre todo, convicción. Asumimos este papel en un momento desafiante tanto para la empresa como para la industria, con la responsabilidad de simplificar y fortalecer las bases que nos permitieran proyectar el futuro con confianza de nuevo. Hoy puedo decir que creo que el objetivo se ha alcanzado”, recalcó Ostalé.
En esa línea, destacó que durante este periodo se fortalecieron las capacidades principales del grupo, se abordaron brechas con realismo y se alineó a la organización en torno a una estrategia clara: enfocarse en lo esencial, reforzar los negocios principales y avanzar hacia un modelo más integrado.
“Grupo Falabella tiene una larga historia de 136 años, pero sobre todo, tiene un gran futuro por delante. En un entorno de cambio tecnológico acelerado y dinámicas competitivas cada vez más exigentes, estoy plenamente convencido de que seguirá evolucionando y transformándose para ofrecer soluciones oportunas que simplifiquen la vida de los clientes”, concluyó.
La visión actual del CEO
Tras la junta de accionistas de Falabella, el gerente general, Alejandro González, abordó tanto el contexto internacional como el escenario político-económico local. Respecto al alza del precio del petróleo, el ejecutivo reconoció su impacto en la compañía y explicó cómo están enfrentando este tipo de escenarios.
“En general, nosotros importamos parte importante de los productos que vendemos. Tenemos contratos y acuerdos comerciales de largo plazo, pero la forma de reaccionar ante periodos volátiles ha sido mantenernos bastante eficientes a nivel de gasto y monitorear cómo evoluciona el mercado”, señaló. En esa línea, agregó que están “bien atentos, porque son cosas que nos pueden pegar fuerte”.
En cuanto al panorama político del país, González se refirió a algunas de las medidas que ha planteado la nueva administración de José Antonio Kast, como la reducción del impuesto corporativo.
“Hay que ver cómo terminan evolucionando, pero en la medida que sean propuestas que vayan pro crecimiento del país, yo creo que son cosas que claramente eran una necesidad. Crecer, al final del día, también implica mejorar la calidad de vida de la gente y eso para nosotros es clave. Creo que va en muy buena línea. Dicho eso, está recién empezando. El gobierno viene con bastante energía, pero hay que darle tiempo a que trabaje”, afirmó.
Sobre la reactivación de la inversión, el gerente general indicó que aún no se observa un repunte significativo, aunque sí algunas señales incipientes. “Ya hemos visto, por ejemplo, en las solicitudes de cotizaciones en nuestro negocio Sodimac, de construcción y mejoramiento del hogar, un mayor nivel de actividad. Pero es muy pronto. Los proyectos de inversión son obras de infraestructura grandes, platas importantes, y esas toman su tiempo en agarrar inercia”, explicó.
Con todo, el ejecutivo destacó un cambio en el ambiente general. “Hay un ambiente un poco más positivo, también vemos más gente en las tiendas, buscando experiencias. Yo creo que están dadas las condiciones para que tengamos un año positivo”, proyectó Alejandro González.
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