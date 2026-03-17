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Enrique Ostalé se despide de Falabella: "He contribuido a situar al grupo en una mejor posición que hace tres años"

El expresidente del directorio del retailer destacó que, en medio de un escenario complejo para la compañía, la gestión se enfocó en simplificar la operación y fortalecer sus bases, asegurando que los objetivos trazados durante ese periodo se cumplieron.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 19:36 hrs.

FALABELLA Retail Directorio Laura Guzmán
<p>Enrique Ostalé se despide de Falabella: "He contribuido a situar al grupo en una mejor posición que hace tres años"</p>

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