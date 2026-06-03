Cencosud concreta la adquisición de uno de los mayores centros comerciales de Colombia por US$ 125 millones
Se trata del Plaza Central, en la ciudad de Bogotá, centro comercial que cuenta con 204.832 m2 de área construida y 76.520 m2 de GLA.
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A principios de año, Cenco Malls, el brazo inmobiliario del Grupo Cencosud, anunció que, a través de su filial colombiana, adquirió el 51% de Plaza Central, de la ciudad de Bogotá, uno de los centros comerciales más importantes del país.
Hoy, el grupo logró cerrar la adquisición -por un total de US$ 125 millones-, luego de cumplirse la totalidad de las condiciones contempladas en el acuerdo suscrito entre su filial Cencosud Col Shopping S.A.S. y Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI), el vehículo de inversión inmobiliaria más grande de Colombia, el cual se mantendrá con un 49% de participación del activo.
El centro comercial, según cifras al cierre de 2025, cuenta con 204.832 m2 de área construida; 76.520 m2 de GLA; una ocupación cercana al 95%; e ingresos por $ 19.724 millones (cerca de US$ 22 millones).
Al respecto, el Gerente General de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio, comentó que “esperamos que esta adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados de la compañía, incorporando un activo relevante para la región a nuestro portafolio y fortaleciendo la experiencia que ofrecemos a los visitantes de este centro comercial”.
Expansión en Colombia
La operación por Plaza Central se suma a la presencia que Cenco Malls ya había construido en Colombia en los últimos años. Antes de esta adquisición, la compañía operaba activos como Cenco Limonar, en Cali, y Cenco Altos del Prado, en Barranquilla, además de dos power centers.
Durante el cuarto trimestre de 2025, la filial registró una tasa de ocupación promedio de 83,6% en Colombia, influida por la incorporación de nuevas superficies, especialmente en Cenco Limonar. En paralelo, las visitas crecieron 12,2%, mientras que las ventas avanzaron 30,8% en pesos chilenos, impulsadas por una mayor actividad comercial y la apertura de nuevos espacios.
En términos financieros, los ingresos en Colombia alcanzaron los $ 5.388 millones en 2025, lo que representa un aumento de 3,3% respecto del año anterior. Este crecimiento, indicó Cenco Malls, se explicó principalmente por una mayor contribución del componente fijo de arriendos, impulsado tanto por la incorporación de nuevos locatarios -como Colmédica en Altos del Prado- como por las aperturas en Cali.
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