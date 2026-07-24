Falabella, Cencosud y Tottus se suman a plataforma para reciclar basura eléctrónica

La incorporación de Falabella, Cencosud, Tottus y Duracell elevó a 12 el número de empresas que integran el sistema de gestión Traee, iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) en aparatos eléctricos, electrónicos y pilas.

Sin embargo, el objetivo sigue siendo sumar más empresas para cuando comiencen a regir las metas obligatorias de recolección en 2028. “El gran desafío hoy es llegar a 20 empresas. Bajo ese umbral, el sistema pierde eficiencia y cumplir las metas de la Ley REP se vuelve mucho más complejo y costoso”, afirma la gerenta general de Traee, Romina Reyes.

La ejecutiva explica que superar esa barrera no responde a un objetivo comercial, sino al diseño de la regulación. Un sistema con más de 20 empresas puede recolectar cualquier residuo de aparatos eléctricos y electrónicos para acreditar el cumplimiento de las metas legales. En cambio, uno con menos integrantes solo puede contabilizar los residuos de las marcas adheridas, lo que restringe la operación y aumenta sus costos.

Las nuevas incorporaciones se suman a Airolite, Canon, Electrolux Group, Samsung, Sodimac, SONDA/TecnoGlobal, Stanley Black & Decker, Walmart Chile. “Quienes no estén preparados cuando comiencen a regir las metas en 2028 arriesgan multas gravísimas”, advierte la gerenta general de la plataforma.