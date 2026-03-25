Cencosud adquiere uno de los principales centros comerciales de Colombia por US$ 124 millones
El gerente general de Cenco Malls calificó la compra de Plaza Central, en Bogotá, como "la primera adquisición de un activo emblemático" por parte del grupo.
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Cenco Malls, el brazo inmobiliario del Grupo Cencosud, anunció hoy que, a través de su filial colombiana, adquirió el 51% de Plaza Central, de la ciudad de Bogotá, uno de los centros comerciales más importantes del país cafetero.
El precio de la compraventa asciende a 459.000 millones de pesos colombianos, esto es equivalente a unos US$ 124,5 millones.
Según comunicó la firma ligada a la familia Paulmann, la adquisición se realizó a Patrimonio Estrategias Inmobiliarias (Pei), el mayor vehículo de inversión inmobiliaria de Colombia, que se mantendrá como socio estratégico con el 49% del activo.
"Plaza Central es un activo emblemático del retail inmobiliario en Bogotá, con una ubicación estratégica y un sólido posicionamiento comercial desde hace 10 años. Se encuentra emplazado en una zona de alta influencia de habitantes de niveles socioeconómicos 3 y 4, dentro de uno de los cuadrantes empresariales más dinámicos de la ciudad, con excelente conectividad vial y acceso a transporte público masivo", dijo Cenco Malls en un comunicado.
En tanto, el gerente general de esta filial, Sebastián Bellocchio, sostuvo que el hito es relevante porque es "la primera adquisición de un activo emblemático" por parte del grupo. "Refuerza nuestra estrategia de crecimiento y consolidación en la región. Plaza Central fortalece nuestro portafolio y nuestra presencia en Colombia", dijo.
El cierre de la transacción sigue sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de transacciones, como el trámite antes las autoridades de libre competencia.
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